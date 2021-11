E$paña: Mujeres migrantes víctimas de violencia machista

“Cuando yo terminé con él, yo era muy callada. Casi no hablaba con la gente, no tenía casi amigos, entonces, había ahí una amiga, Toñi, que ya llegó y me habló. Me dio corte, pero yo pensé “ella tiene que ser mi amiga”, porque claro, tu sabes, el tema del maltratador es como encerrarte y que no hables con nadie, entonces, yo era un poco callada y sola. (…) Yo pensaba: “yo no quiero vivir así”. Yo sola me daba ánimos: “¿Tú no quieres vivir así verdad? Con un hombre así ¿verdad? Pues, entonces, ¡venga!”, y me daba muchos ánimos.” Este es tan solo uno de los fragmentos de la historia de vida de Cristina, una mujer colombiana que, al igual que muchas otras, fue víctima de violencia de género. La historia de Cristina, en la cual fue clave el apoyo de otras mujeres, es una de las 19 historias de vida que recoge el estudio ‘Tirar del hilo: historias de mujeres migradas supervivientes de violencia machista’.