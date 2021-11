Argentina: El guevarista de la niñez

La visibilización es un proceso previo, al menos como tiempo lógico, a la decisión de inventar otras formas para construir la realidad. Siempre más, pero no de lo mismo. No es ir por todo, pero es ir por mucho. Entonces aparecen dispositivos inéditos, concepciones transformadoras, prácticas liberadoras. El pobre, el vulnerado, el excluido, el desvalido, dejan de ser objetos pasivos de una forma edulcorado y habitualmente hipócrita de la filantropía culposa.

Lo revolucionario fue el pasaje a otra categoría que superaba al sujeto de derecho. La niñez pensada como sujeto político. O sea: no se trata de ser cuidado por tratados, convenciones internacionales, legislaciones especiales, organismos estatales, organizaciones sin fines de lucro, organizaciones sociales, etc. El adulto acompaña, ampara, en cierto sentido guía, pero no decide en nombre de.

El sujeto político va descubriendo sus propias necesidades y sus propios deseos y luego inventa las formas materiales, las matrices vinculares, para que puedan ser satisfechas. Para ilustrar: no es para el sujeto de derecho, sino es desde el sujeto político. Desde ya, cuando la dimensión de la política está en la superficie, el derecho se amplifica. El derecho de todos los derechos es el derecho a la política. Palabra que curiosamente o no tan curiosamente vuelve a estar degradada.

Alberto Morlachetti no garantizó nunca, pero propició siempre, que niñas y niños desplegaran y pudieran satisfacer necesidades y deseos en esta tierra. Con una concepción comunitaria de la niñez. Y digo comunitaria y no familiar porque la captura reaccionaria de la familia por todas las variantes de la derecha es irreversible.

Nunca hablé con Alberto Morlachetti (nuestro amado Morla) sobre el Che Guevara. Y si hablé, no me acuerdo. Pero Alberto sintió cada injusticia contra niñas y niños como propia. Fue duro con sus haceres y saberes, pero tampoco perdió la ternura jamás. Quizás algunas pocas veces, pero la alquimia de su humor disipaba malestares.

Anoché soñé con Alberto. Me miraba con esa ironía tierna que supo cultivar: “decime Alfredito. ¿Cuándo no discutís, no te peleás, no te enojás…que otras cosas hacés?.”