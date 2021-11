Argentina: El «chineo», un abuso de poder disfrazado de práctica ancestral

por Marìa Eugenia Contreras

Como explica Juana Antieco, mujer mapuche perteneciente al Movimiento de(en adelante, MMIBV), en diálogo con Feminacida, “no existe la justicia por la sencilla razón de que a las pocas mujeres que se animan a ir a la policía, no les recepcionan las denuncias. Más si se trata de hombres blancos, criollos, que tienen poder adquisitivo, que son amigos de los comisarios y de los jueces. Y además, hay muchas mujeres que no son hispanoparlantes. Es todo una cadena”. Y así se perpetúa y pasa inadvertida como violencia : este abuso de poder intenta enmascararse como una cuestión cultural ancestral y se encuentra naturalizado. Antieco asegura que desde la organización reclaman “acciones colectivas que ayuden a visibilizar el tema para que haya verdadera conciencia social” y que se entienda que es un “genocidio cultural, colonialidad y feminicidio racial, con el agravante de que son niñas de 8 a 11 años”.

Por otro lado, Juana Antieco explica que la violación de mujeres indígenas sucede desde siempre pero que recién fueron conscientes de que era una práctica sistemática cuando hicieron la ocupación pacífica del Ministerio del Interior en 2019: “Desconocíamos cómo era en el norte. Ahí nos enteramos bien de cómo era el manejo de este delito. Está muy lejos de ser algo cultural porque no nació de los pueblos indígenas . Llegó con la colonización, con la instauración de la superioridad que cree tener la cultura occidental. Ocurre con las niñas indígenas, no ocurre con las blancas ni con las hijas de los criollos. Hay un atravesamiento de lo racial: este odio está reforzado por pertenecer a determinado origen étnico. La violencia es extrema: por ser mujer pero también por el odio y el desprecio que atraviesa la dominación y la imposición. Todas estas cosas hacen que la violencia sobre el cuerpo de las niñas sea sistemática”.

Al consultarle a Juana Antieco sobre el rol que deben adoptar lxs periodistas para poder acompañar esta campaña afirmó: “Necesitamos mucho de lxs amigxs comunicadores porque es la única forma de crear conciencia. Esto en los medios hegemónicos de comunicación no sale. El tema indígena no importa. Si violan a una niña indígena es una niña más. Y esto también es una crítica constructiva a determinadas corrientes del feminismo que tampoco les importa. En cambio, sí importa y sí sale cuando es una jovencita blanca”.

Juana es una niña wichí de Alto de la Sierra. Su nombre, que en realidad es ficticio para proteger su identidad, cobró especial visibilidad cuando quedó embarazada y no pudo acceder a un aborto, luego de ser abusada a sus 12 años por ocho hombres criollos. Juana tiene una discapacidad motriz y mental, vive en condiciones de extrema pobreza, es analfabeta y, al momento de la violación, el 29 de noviembre de 2015, no hablaba castellano. Además, al hacerle los testeos de ADN resultó que no correspondía con el de ninguno de sus abusadores imputados. A Juana la venían abusando desde antes, más personas que las denunciadas.

Los efectores estatales no brindan traductores en la justicia y en la salud. Así lo explica Pérez. Toda frontera cultural implica una jerarquización social, de poder y de saber. Por eso, hace hincapié en la necesidad y urgencia de la educación sexual integral en el ámbito formal y no formal, y capacitaciones en interculturalidad y género para lxs funcionarixs públicxs. Además resalta la importancia de no reproducir la desvalorización y cosificación de las mujeres indígenas en el lenguaje. “Hay una falencia de los actores sociales que están trabajando en el territorio. Lxs docentes, jueces, fiscales, empleados de los municipios deben capacitarse porque si no se sigue naturalizando la violencia a través de los dichos, los piropos, el folklore. Se ha naturalizado el maltrato hacia la mujer (sobre todo la mujer indígena) y su cuerpo”, concluye.