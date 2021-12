Uruguay: Comunicado de Plenaria Memoria y Justicia al pueblo de Durazno 

A pesar de ello y de ellos, el reclamo colectivo y la incansable lucha de Norma hicieron que algunos indicios fueran apareciendo a lo largo de estos años, para que los impunes no pudieran seguir cubriéndose bajo el manto del olvido.

A pesar de haber sido denunciado públicamente, en todos estos años Waldemar Rosas Ruiz, nunca salió a hacer declaraciones. La información expuesta acerca de su intervención en la represión del Filtro se hizo pública en los años 2016 y 2018 por lo cual resulta muy llamativo que recién ahora, cuando queda expuesto explícita y materialmente, cuando ya no puede seguir pasando desapercibido, aparezca negando su participación en el homicidio.

Es repetido que, cuando los represores no pueden escudarse en el anonimato, salen a la palestra a negar, desmentir o amenazar a quienes los señalan. Así lo hicieron los torturadores ante jueces y prensa.

Esta situación no es prueba de su inocencia, sino del pacto de omertá, es decir, de la conspiración mafiosa del silencio de los culpables.

Este representante de la institución médica declara públicamente que “… referente a torturas, jamás participé en nada, oportunamente le comuniqué al comando que yo no estaba dispuesto a participar y ofrecía mi renuncia en caso de que se insistiera en mi intervención…”

No se requiere de vastos conocimientos jurídicos para interpretar ciertos hechos. ¿Cómo considerar a quien, a sabiendas de que en su lugar de trabajo se tortura, decide no denunciar tales violaciones sino continuar colaborando con los verdugos?

No sólo son culpables quienes aplicaron el submarino, quienes violaron y quienes torturaron salvajemente un cuerpo encadenado sin posibilidad de defensa alguna… No sólo son culpables quienes asesinaron y desaparecieron a nuestras compañeras y compañeros; también tienen su responsabilidad aquellas y aquellos que con su trabajo colaboraron para que todo el andamiaje de privación de libertad y tortura se mantuviera incólumne.

No se trata sólo de determinar quién sostuvo la picana o quién alcanzó la aspirina. Parece que José Navarro fue el ‘milico bueno’ bajo el terrorismo de Estado.

Y como si la muerte impune de Oscar Fernández Mendieta no bastara, ¿acaso no usted, Dr Navarro, quien también estuvo por el cuartel de Caballería N° 2 de Paso de los Toros?

Hay mujeres que lo recuerdan… La memoria no se rinde ante tantas mentiras impunes.

Nosotras y nosotros, por el contrario, no tenemos más jerarquía que la de nuestra conciencia y es por eso que no necesitamos ‘líderes’, ni obediencias. Quienes defienden y dan forma a este mundo de desigualdad, violencias e injusticias, no lo pueden comprender.