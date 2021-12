Nodo50: 116 horas de ataques continuados de denegación de servicio contra medios de comunicación

El Salto es un medio de comunicación creado en 2016, producto de la evolución del periódico Diagonal y de la convergencia de varias decenas de medios de comunicación. Se rige por principios democráticos, de propiedad colectiva, descentralizado y financiado por la gente, no por grandes corporaciones, para asegurar su independencia informativa.

Al no tener éxito, el atacante añadió más potencia a sus ataques, añadiendo otras botnets compuestas por proxies abiertos, la red Tor y docenas de dispositivos del servicio VPN vpngate.com.

Además, por las horas de inicio y final de los ataques de flujos UDP (ver tabla mas abajo), podemos deducir que está en la zona horaria del estado español, o muy próximo, que está libre a partir de las 12 del mediodía para dedicarse a los ataques, y que detiene los ataques UDP antes de irse a dormir, no muy tarde, entre las 00:00 y las 01:00 AM. Quizás no tiene presupuesto para dejarlos toda la noche en automático, pues es muy probable que los ataques de inundación de tráfico UDP le salgan mas caros que los L7 al necesitar IP spoofing. Llegó a usar 152 horas de ataques UDP contra diferentes objetivos (suman mas que el total de horas del ataque porque se solapaban al atacar a varios objetivos a la vez).