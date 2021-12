Mèxico_Chiapas_Ejido Tila: Defensa de la madre tierra y territorio

Departamentos agrarios y colonización elaboro un plano regulador en el año de 1960. Y le ordeno el h. cuerpo consultivo agrario para que en sesión de 30 de septiembre de 1966 para que inserte la nota es decir las 130 hectáreas para engañar pobladores y avecindados que el caserío del poblado tila no forma parte del ejido considerándose como fundo legal, sabiendo que el ayuntamiento no tenía su posesión legal dentro del ejido solicito ante la secretaria de la reforma agraria la demarcación de las 130 hectáreas, la comisión en experto agrario al terminar el trabajo de las 130 hectáreas lo dejo con un escrito de fecha 9 de marzo de 1966.

Los pasados malos gobiernos con todas sus corrupciones quisieron desaparecer nuestro pueblo originario para utilidad pública. Cuando en realidad todo los pueblos originarios son pluriculturales por su existencia antes de la formación de los estados mexicanos es por ello pedimos que se respete el convenio 169 de OIT sobre derechos de los pueblos indígenas y debemos ser salvaguardados de acuerdo el artículo 21 de la convención interamericana, querían desestabilizar nuestros derechos de uso común, de ante mano lo sabemos que el gobierno actual lo ve que es más fácil solucionar con los 40 millones de pesos cuando la resolución del incidente de inejecución la corte lo aclaro que las 5,405 hectáreas es legitima propiedad de los 836 capacitados, y se debe cumplir las leyes constitucionales los tratados internacionales y la ley federal de amparo que no se puede dialogar ni negociar la ejecución de amparo, si no que se exige el cumplimiento ya no somos 836 somos miles y miles de niños y niñas de diferentes edades que marcharemos el 16 con toda libertad, esto aprobado por la asamblea general extraordinaria y la palabra es la tierra no se vende se ama y se defiende.