Argentina_Jujuy_ Carlos Perro Santillan: Recuerdos de una historia negada

En ese primer período, se atacó los salarios de los trabajadores provinciales y municipales. Las movilizaciones no se hicieron esperar. En cada una de ellas, se expresaba mayor bronca de los manifestantes que veían cómo sus magros salarios no se pagaban a tiempo. Posteriormente, se llegó a la aberrante situación de pagar solamente una parte del salario, que le llamaron SALARIO SOCIAL GARANTIZADO.

En medio de la balacera que intentaba hacer retroceder a los y las manifestantes, recuerdo que cae herido un militante del SEOM, “Pajarito” Bejarano (posteriormente Secretario General entre enero de 2002 hasta el día de su muerte, en marzo del 2013). Cruzó todo su cuerpo para que una bala no me diera a mí. El disparo le dio en el hombro. Se levantó y siguió peleando. Menciono este hecho porque condensa la decisión de hombres y mujeres de esta provincia, que estaban dispuestos a defenderse del avasallamiento que significaba el modelo neoliberal que ya hacía estragos con las privatizaciones.

Todo esto fue un preludio de los levantamientos de Cutral Có, Mosconi y Libertador General San Martín (Ledesma). El Frente de Gremios Estatales de Jujuy no dejó de luchar en ningún momento en la década del 90. Con represiones feroces, encarcelamientos, juicios a dirigentes y militantes. Todo esto no impidió esa unidad de lo diverso que significaba el Frente. Después de la caída del gobernador Ferraro, se empezó con otra metodología para desarticularlo, llamando a cada sindicato en forma particular. No lo pudieron lograr, por lo menos hasta inicios del 2001.