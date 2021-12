Chile_Homenaje a Jane Vanini: revolucionaria e internacionalista brasileña

Los agentes del Ancla 2 de la Marina habían llegado con José Carrasco engrillado a registrar la casa donde ambos vivian en el segundo piso del bloque. Estaban introduciendo la llave en la cerradura de la puerta cuando escuchan un ruido y retroceden unos pasos hacia la escala, fue ese un acierto, pues detrás del ruido vino la descarga de una ráfaga de su Aka 47. Como el departamento, está en el segundo piso con ventanal frente a la plazoleta, los había visto llegar. La visita retrocedió y la primera reacción, fue que Pepone los había conducido a una trampa. Pero no era así. Jane había viajado a Santiago el día anterior y por lo tanto ella no tenía que estar allí. La compañera Ochi que allá vivía con ellos, nos relató que después de su llegada a Santiago, Jane tras hacer una llamada acordada de chequeo y normalidad, supo que Pepone había caído y decidió regresar esa noche, llegó al día siguiente y permaneció allí. Pepone que la hacía en Santiago, durante la tortura decide para salvar su vida, entregar su casa, cuando el Teniente Kholer le espeto, nos tendiste una trampa, solo atino a decir «pero que hace ella aquí». Era verdad, porque había viajado a Santiago y la compañera Ochi, cuando abrimos la querella para buscar sus restos, nos relató como fue su llegada a Santiago y su regreso Concepción.

Jane tomó la decisión consciente de resistir a la dictadura en serio, no se queda en Chile por estar locamente enamorada como alguien escribió por ahí. Su decisión fue consciente. No volvería a escapar de nuevo como cuando tubo que hacerlo en su país, porque los militares habían propinado un Golpe Militar a otro presidente reformista, Joao Goulart.

Ella, la Jane de Cáceres, No quiso quedarse en Santiago cuando supo que Pepone había caído detenido y regresó, porque acá tenía el armamento para combatir y combatió y no se rindió.

Ella no hizo nada diferente a lo que hicieron otros miristas a quienes con justa razón recordamos y honramos, como Miguel Enríquez, José Bordas o Arturo Villavela, nada distinto al mismo Che Guevara, quién también había tomado la decisión de combatir en un país y por un pueblo que no era el suyo, sin embargo sus ex jefes que viven y viven muy bien, nada han hecho nunca por buscar sus restos, ni buscar justicia, ni menos buscar verdad, pero claro, no era lo mismo para la historia oficial del MIR, ella no era ni hombre, ni jefe militar de nadie para ostentar grados o títulos de guerra inventados, como ellos, los dirigentes, ahora timadores de la memoria, ellos que ahora tiritan cuando los llaman a declarar o huyen, como huyó Aguiló desde los tribunales de Chillan, como una rata cuando lo llamaron a declarar por el compañero Jaime Orellana y Nelson Lagos, dinamitados estando bajo sus órdenes. Esos Jefes vacas sagradas, todavía reverenciados por aduladores genuflexos y obsecuentes. Jefes que nunca hicieron nada por buscar la verdad y justicia para Jane, ni para María Galindo, ni para Jenny Barra o Alicía Ríos o Paulina Aguirre, Araceli Romo, ni para nadie de nuestros camaradas caídos, desaparecidos o dinamitados.