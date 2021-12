Las nuevas “guerras cognitivas”: hackear al individuo

En una revelación escalofriante, el informe decía explícitamente que “el objetivo de la Guerra Cognitiva es dañar a las sociedades y no sólo a los militares”. Con poblaciones civiles enteras en el punto de mira de la OTAN, el informe hacía hincapié en que los militares occidentales deben colaborar más estrechamente con el mundo académico para armar las ciencias sociales y humanas y ayudar a la alianza a desarrollar sus capacidades de guerra cognitiva.

El desarrollo por parte de la OTAN de nuevas formas de guerra híbrida se produce en un momento en el que las campañas militares de los Estados miembros se dirigen a la población nacional a un nivel sin precedentes. El Ottawa Times informó este mes de septiembre que el Mando de Operaciones Conjuntas del ejército canadiense aprovechó la pandemia de Covid-19 para librar una guerra de información contra su propia población nacional, probando tácticas de propaganda sobre los civiles canadienses. Los informes internos de la OTAN sugieren que esta revelación no es más que un rasguño en la superficie de una ola de nuevas técnicas de guerra no convencional que los militares occidentales están empleando en todo el mundo.

“La guerra cognitiva busca cambiar no sólo lo que la gente piensa, sino también cómo actúa”, escribió el gobierno canadiense en su declaración oficial sobre el desafío. “Los ataques contra el dominio cognitivo implican la integración de capacidades cibernéticas, de información/desinformación, psicológicas y de ingeniería social”.

El panel del 5 de octubre comenzó con François du Cluzel, un ex militar francés que en 2013 ayudó a crear el Centro de Innovación de la OTAN (iHub), que desde entonces dirige desde su base en Norfolk, Virginia. Aunque el iHub insiste en su sitio web, por razones legales, en que las “opiniones expresadas en esta plataforma no constituyen puntos de vista de la OTAN ni de ninguna otra organización”, la organización está patrocinada por el Mando Aliado de Transformación (ACT), descrito como “uno de los dos Mandos Estratégicos a la cabeza de la estructura de mando militar de la OTAN”.

El Centro de Innovación, por tanto, actúa como una especie de centro de investigación o grupo de reflexión interno de la OTAN. Su investigación no es necesariamente una política oficial de la OTAN, pero está directamente apoyada y supervisada por la Alianza. En 2020, el Comandante Supremo Aliado de Transformación (SACT) de la OTAN encargó a Du Cluzel, en calidad de director del iHub, la realización de un estudio de seis meses de duración sobre la guerra cognitiva.

El director del Centro de Innovación de la OTAN habló con una presentación de PowerPoint, y abrió con una diapositiva provocativa que describía la guerra cognitiva como “una batalla por el cerebro”. “La guerra cognitiva es un nuevo concepto que comienza en la esfera de la información, es decir, una especie de guerra híbrida”, dijo du Cluzel. “Comienza con la hiperconectividad. Todo el mundo tiene un teléfono móvil”, continuó. “Comienza con la información, porque la información es, si se me permite decirlo, el combustible de la guerra cognitiva. Pero va mucho más allá de la mera información, que es una operación aislada: la guerra de la información es una operación aislada”.

Du Cluzel continuó explicando que el nuevo y exótico método de ataque “va mucho más allá» de la guerra de información o de las operaciones psicológicas” (psyops). “La guerra cognitiva no es sólo una lucha contra lo que pensamos, sino más bien una lucha contra la forma de pensar, si podemos cambiar la forma de pensar de la gente”, dijo. “Es mucho más poderosa y va más allá de la (guerra) de la información y las operaciones psicológicas”.

Y cualquiera podría ser un objetivo de estas operaciones de guerra cognitiva: «Cualquier usuario de las modernas tecnologías de la información es un objetivo potencial. Se dirige a todo el capital humano de una nación», añadía ominosamente el informe.

“Además de la posible ejecución de una guerra cognitiva como complemento de un conflicto militar, también puede llevarse a cabo en solitario, sin ningún vínculo con un compromiso de las fuerzas armadas”, proseguía el estudio. “Además, la guerra cognitiva es potencialmente interminable, ya que no puede haber ningún tratado de paz ni rendición para este tipo de conflicto”. Al igual que este nuevo modo de batalla no tiene fronteras geográficas, tampoco tiene límite de tiempo: “Este campo de batalla es global a través de Internet. Sin principio ni fin, esta conquista no conoce descanso, puntuada por las notificaciones de nuestros teléfonos inteligentes, en cualquier lugar, 24 horas al día, 7 días a la semana”.