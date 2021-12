Argentina: Sin las madres

Cuando se fundó la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo, Universidad de Lucha y Resistencia, hubo tempranamente un deslizamiento de sentido. Por costumbre, no tan buena, se empezó a denominar la “Universidad de las Madres”. En ese colectivo de lucha y resistencia coincidimos varios colectivos, militantes sociales, profesionales, intelectuales de mucho prestigio, para intentar construir un formidable dispositivo. Universidad, pero Popular. Una forma de marcar una divisoria de aguas con la Universidad No Popular. O sea, pública. O sea, Estatal. La gratuidad universitaria estaba y está sostenida por aquellos que no pueden ir a la Universidad.