Argentina_Alfredo Grande: La profecía de “que se vayan todos” fracasó

Argentina

Alfredo Grande, Luis Hessel 12 De Diciembre, 2021

Publicado en 19 y 20. Memorias para un futuro en llamas

La comunidad psicoanalítica no es un todo y menos un todo homogéneo. Desde 1993 comencé a desarrollar conceptualmente al Psicoanálisis Implicado. En esos tiempos, yo discriminaba entre el psicoanálisis del palacio y el psicoanálisis de la plaza. Organicé el denominado Espacio de Psicoanálisis en la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo, mientras mantuvo su profecía fundadora de ser de lucha y resistencia. Se consolidaron dos grupos de alrededor de 40 integrantes cada uno. Así que para mí la pueblada del 2001 fue un campo de verificación política y social de lo que he denominado “implicación”. Concepto acuñado por los institucionalistas franceses y cuyo mérito fue ampliarlo al campo del psicoanálisis. Inspirado también en las críticas de Gregorio Baremblitt al psicoanálisis acartonado y reaccionario. Algo que me parece importante señalar es que, en el año 1992, en el marco del Seminario Internacional de Abuelas de Plaza de Mayo presenté y leí un texto cuyo título creo que ilustra: “Matar el futuro: las máquinas de matar como organizadoras de la institución del genocidio”. En un análisis psicoanalítico/político/institucional de la película “Terminator” dirigida por John Cameron. Para mí es una realización estética que da cuenta del genocidio perfecto: asesinar a la madre para que el hijo no nazca y por lo tanto no pueda liderar la lucha contra más máquinas del exterminio.

Balance parcial, inacabado y atravesado por una profunda ambivalencia y frustración. En la revista “Locas” escribía una sección fija: “El dolor, el humor, el amor” Creo que no tengo ningún artículo de esa época. De lo escrito en “Enfoques Alternativos” que tan bien supo dirigir Jorge Beinstein, me quedan algunos artículos, y no demasiados. Yo participé en el Comité Organizador del Primer Congreso de Salud Mental y Derechos Humanos. Presenté dos libros, uno de mi autoría, participé en 4 mesas redondas, y muchas otras actividades. Luego de ese Congreso, se gestó un golpe a la dirección académica que por derecho propio ejercía Vicente Zito Lema. Él se fue y un grupo de docentes y estudiantes forzamos una asamblea. Los detalles son muy interesantes. Pero me remito a que yo me retiré seguido de unos 40 compañeros y compañeras. Fue todo muy triste. En la memoria del Primer Congreso que se entregó en el Segundo yo no figuraba. Como escribió George Orwell: “el que es dueño del pasado, conquistará el futuro”. Bueno, no tan así pero parecido. Este macartismo de consorcio se verifica muchas veces. La última en el Encuentro de Prácticas Comunitarias donde un canalla me calumnió sin más fundamento que su miseria intelectual. Lo curioso no fue la actitud de este personaje, sino la complicidad de casi todos y todas que lograron la impunidad del cobarde. Obviamente, así como me fui de la Universidad Madres de Plaza de Mayo, me fui de Prácticas Comunitarias (totalitarias). Dicen en política que quien puede lo más, puede lo menos. Hay que aceptar que el camino del infierno no siempre está sembrado de buenas intenciones. Aforismo implicado de reciente creación.