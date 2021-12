Uruguay: A votar contra el neoliberalismo y la represiòn

Gabriel Delacoste

9 diciembre, 2021

Es oficial: la Corte Electoral validó las firmas necesarias para convocar un referéndum sobre 135 artículos de la ley 19.889, conocida popularmente como LUC, por haber sido aprobada por el mecanismo de urgente consideración. El referéndum ya tiene fecha: será el domingo 27 de marzo de 2022. Para derogar los artículos, habrá que votar la papeleta rosada, por el sí. Para mantenerlos, la celeste, por el no.

Las firmas se entregaron el 8 de julio. Eran casi 800 mil. Pocos días antes, cundían las dudas sobre si se podía llegar. Predicciones razonables decían que no. El impulso militante y ciudadano de esos días fue fenomenal. Una especie de locura poseyó a miles, que no dejaron rincón sin rastrillar para ver si aparecía una firma. El mismo día de la entrega, cientos se acercaron a la sede del PIT-CNT para dejar carpetas a último momento o, incluso, para firmar. Nadie quería quedarse fuera de la hazaña. La motivación de ir contra las probabilidades fue imparable.

Una caterva de trolls, operadores y ultraderechistas se dedicaron, aquellos días, a sembrar dudas sobre la autenticidad de las adhesiones entregadas. En los meses que siguieron, la Corte Electoral, con paciencia, escudriñó huellas digitales, revisó padrones y descifró caligrafías imposibles. Y se expidió: esos cientos de miles efectivamente habían expresado su voluntad. Sobraron, de hecho, unas cuantas decenas de miles de firmas. Que sirva para recordar que, aun ante la realidad más evidente, va a haber mentirosos o mandaderos profesionales (o amateurs) que salgan a negarla. Parte del juego es aprender a no escuchar el ruido.

Ruido no va a faltar. El oficialismo está embarcado en un crescendo de crispación antisindical y antiizquierdista, que no se priva de convocar, como amenaza, al fantasma de la dictadura. Ya empezaron a desempolvar el lenguaje de la sedición, la amenaza a la democracia y cosas por el estilo. Las persecuciones y las intimidaciones no son casualidad. Pareciera que el oficialismo piensa que para ganar necesita enrarecer el ambiente.