España: Uno de cada dos delitos sexuales tiene como víctima a un menor

La prueba preconstituída, es decir, la grabación previa y única del relato del menor llevada a cabo en un ambiente amigable y que puede servir a lo largo del proceso judicial sin que el menor tenga que contar reiteradamente los abusos, no se realiza prácticamente en el sistema de justicia. De las sentencias analizadas, en 77,3% de los casos no se grabó el testimonio de los menores porque el el 75,7% de los casos éste no se solicitó una prueba preconstituida, y en el 1,6% de los casos en los que sí se pidió, ésta no se llegó a realizar.