Digitalización de la agricultura versus derechos de la poblaciòn agricultora

09 de diciembre de 2021

¿Sabías que la digitalización de la agricultura podría afectar los derechos de los agricultores?

La agricultura digital, tal como la proponen las grandes empresas de agronegocios y datos, debería venir con una advertencia para los agricultores, los trabajadores agrícolas y los vendedores de alimentos. Lea nuestro blog a continuación para descubrir por qué con más detalle (con ejemplos) y acerca de enfoques alternativos (también con algunos ejemplos factibles del mundo real). Pero si tiene poco tiempo, consulte nuestro resumen de viñetas sobre lo que debe tener en cuenta:

Agricultores:

Regalar datos a las grandes empresas las enriquece y las hace más poderosas, sesgando aún más el equilibrio de poder en la cadena alimentaria industrial.

Registrarse con una empresa de agricultura digital podría bloquearlo en un contrato que lo obligará a comprar los productos que promueven y vender a crédito (a precios altos), seguir los consejos del chatbot para calificar para un seguro (que debe pagar) y recibir pago a través de una aplicación de dinero digital (por la que hay una tarifa).

Si comete algún error o no cumple, podría afectar su solvencia crediticia y su acceso futuro a las finanzas y los mercados.

Incluso si una empresa declara que compartirá parte del riesgo con usted, puede verse obligado a vender sus productos agrícolas a una sola empresa a un precio determinado por su algoritmo (potencialmente sobre la base de criterios desconocidos).

Es posible que se le prohíba reparar el equipo en su granja.

Es posible que las rentas de la tierra y los precios aumenten a medida que las empresas de datos identifican y micro-focalizan la tierra más productiva y la compran.

Trabajadores de la alimentación:

Es posible que sus trabajos sean reemplazados por máquinas como robots y drones.

Puede encontrar que se espera que trabaje al mismo ritmo que un robot, quizás usando dispositivos robóticos, aunque esto ya ha provocado más accidentes.

Vendedores de comida:

Puede encontrar que las plataformas de datos gigantes sesgan las rutas de distribución de alimentos, insertándose como intermediarios entre agricultores y consumidores, y excluyendo a los vendedores de alimentos (esto ya ha sucedido en Nairobi).

***

¿Qué es la digitalización en el sistema alimentario?

En los últimos años, las corporaciones alimentarias se han vuelto más grandes y menos. En ETC Group, hemos estado siguiendo esta tendencia de fusiones y consolidación en el sistema alimentario. Actualmente, cuatro corporaciones controlan más de la mitad del mercado de semillas comerciales y dos tercios del mercado de agroquímicos. Estas empresas son Bayer (que compró Monsanto), Corteva Agriscience, Syngenta y BASF. Estas fusiones continuarán y es probable que veamos nuevas fusiones en el futuro. Se están produciendo tendencias similares en otros sectores como la maquinaria agrícola, donde las 6 principales empresas de equipos agrícolas (incluida John Deere) controlan el 52% del mercado mundial.

Sin embargo, se está desarrollando una nueva tendencia además de esto: la digitalización de la agricultura.Los mismos gigantes agrícolas que se hicieron ricos y poderosos gracias al sistema alimentario industrial ahora combinan su poder con el de los gigantes de los datos. La lógica general apunta a una integración entre las empresas que suministran productos a los agricultores (pesticidas, tractores, drones, etc.) y las que controlan el flujo de datos.

Cuando los manejan las empresas de tecnología, los datos pueden ser un recurso extremadamente valioso.Aunque muchos de nosotros regalamos nuestros datos sin siquiera darnos cuenta, su valor aumenta a medida que se acumulan, agregan y analizan más. Por lo tanto, la agricultura digital implica que los agricultores entreguen datos a las corporaciones para que los analicen. Esto se presenta a los agricultores como una forma de hacer que sus fincas sean más eficientes para que puedan obtener un mayor rendimiento de sus inversiones. Pero si bien los agricultores pueden pensar que están recibiendo un servicio de empresas como Bayer, estas empresas en realidad están extrayendo los datos de los agricultores de forma gratuita y acumulándolos para aumentar su poder.

¿Cómo funciona la agricultura digital?

Un ejemplo de agricultura digital es la plataforma de datos Climate Fieldviewque es propiedad de Bayer. Fue desarrollado por The Climate Corporation, una start-up de Silicon Valley comprada por Monsanto en 2013 por alrededor de $ 1 mil millones [1]. En ese momento, la gente se sorprendió de que Monsanto, una empresa de semillas, pesticidas y biotecnología agrícola, comprara una plataforma digital sobre información meteorológica. ¿Cuál era la relación? Bueno, parece que alguien de Monsanto tuvo la previsión de imaginar que en unos años, Monsanto podría decidir convertirse en una empresa de información tecnológica que recopile y utilice datos agrícolas.

Hoy, Climate Fieldview afirma [2] recopilar datos que cubren 60 millones de hectáreas en 23 países. Ofrece servicios específicos como proporcionar información sobre el estado del suelo de un agricultor. También tiene una función llamada Xarvio SCOUTING [3] donde un agricultor puede tomar fotografías de enfermedades en sus cultivos y luego subirlas a una nube donde se comparan con unas 100.000 fotografías que ya tiene Bayer. La plataforma espera sugerir luego qué productos y herbicidas de Bayer puede usar el agricultor contra la enfermedad.

Climate Fieldview es solo una plataforma de datos. Ya hay muchos otros, propiedad de grandes gigantes agrícolas como Corteva, BASF, Yara y John Deere. Extraen datos sobre semillas, suelo, fertilizantes y clima para que los utilicen sus sistemas de Inteligencia Artificial (IA) y, a su vez, sugieren qué y cuándo los agricultores deben cultivar y qué productos deben usar. En el mundo en desarrollo, estos servicios, especialmente los de empresas emergentes, se comercializan como de uso gratuito. Sin embargo, los datos de los agricultores se recopilan de forma gratuita y las empresas los utilizan, casi como otra cosecha comercial gigante de la que pueden beneficiarse. Pero hay más que eso: la digitalización de la agricultura amenaza con traer muchos más problemas a los agricultores, como veremos.

¿Qué plataformas agrícolas digitales ya existen en África?

Azure Farmbeats de Microsoft

Durante las últimas dos décadas, el multimillonario tecnológico Bill Gates ha invertido una enorme cantidad de dinero en lograr que los pequeños agricultores del Sur Global adopten lo que él llama las semillas, pesticidas y fertilizantes más avanzados [4], vendidos por la empresa más grande del mundo. corporaciones de agronegocios a través de programas como la Alianza para una Revolución Verde en África (AGRA). Sin embargo, las tasas de adopción de estas tecnologías se han mantenido bajas hasta ahora, por lo que Gates ha apostado por la agricultura digital para ayudar.

En septiembre de 2020, Microsoft y AGRA comenzaron a expandir la plataforma digital de Microsoft Azure FarmBeats con una aplicación de «chatbot» llamada Kuzabot [5]. Esta aplicación proporciona a los pequeños agricultores asesoramiento a través de WhatsApp y SMS, incluida información sobre qué insumos utilizar y de qué empresas comprar. Al mismo tiempo, FarmBeats de Microsoft está integrando la start-up Climate Edge con sede en EE. UU. En su plataforma. Climate Edge agrega datos sobre pequeños agricultores proporcionados por consultores agrícolas, ONG, empresas e investigadores y luego vende esta información a compañías de seguros, distribuidores de plaguicidas y grandes empresas alimentarias como Unilever e incluso ONG [6].

Arifu

El principal proveedor de servicios de asesoramiento «chatbot» para pequeños agricultores de Kenia, Arifu, está asociado con la empresa multinacional de semillas y pesticidas Syngenta. Básicamente, Arifu «crea una demanda de semillas de Syngenta». [7] Ahora es parte de una plataforma digital más grande en Kenia llamada Digifarm, operada por el operador de red móvil Safaricom (que es propiedad de la empresa británica Vodaphone). Digifarm proporciona a millones de pequeños agricultores en Kenia servicios de chatbot como Arifu, los vende insumos y seguros de cosechas, les ofrece préstamos y compra y vende sus productos, todo a través de M-PESA, un servicio de transferencia de dinero móvil, por lo que Safaricom cobra una tarifa en todas las transacciones.

Digifarm y plataformas similares en otras partes del mundo, dicen que están proporcionando servicios financieros a la población rural que de otra manera no podría acceder a ellos. Sin embargo, esto oscurece lo que realmente está sucediendo. Los agricultores deben ajustarse a este sistema: deben comprar los insumos que se promocionan y vender a crédito (a altas tasas de interés); seguir el «consejo» del chatbot para calificar para el seguro de cosechas (que deben pagar); vender sus cultivos a la empresa (a precio no negociable); y recibir pagos en una aplicación de dinero digital (por la que hay una tarifa). Cualquier paso en falso puede afectar la solvencia crediticia de un agricultor y su acceso a la financiación y los mercados. Según la organización GRAIN, esto es esencialmente «agricultura por contrato a gran escala». [8]

¿Qué pasa con la automatización? ¿Eso también forma parte de la agricultura digital?

Si. La visión de la agricultura digital impulsada por los agricultores incluye la automatización. Esto incluye el uso de drones. La agricultura se convertirá en el segundo sector con mayor uso de drones, tanto para explorar la finca y capturar imágenes como para la aplicación de pesticidas. La automatización también implicará una adopción masiva de robots, especialmente mini-robots que pueden desmalezar, recoger bayas y lidiar con plagas.

La idea general de la agricultura digital es unir muchos de estos procesos y tecnologías: drones, extracción de datos, robots, sistemas agrícolas inteligentes, etc. Se trata esencialmente de crear un sistema alimentario despojado de todas las relaciones humanas directas con el suelo. plantas y materia viva, mediada por estrategias corporativas basadas en datos.

¿Cuáles son algunos otros posibles impactos de la agricultura digital?

Algunas de las principales preocupaciones y problemas con la agricultura digital son las siguientes:

Falta de control y propiedad

Cuando los agricultores compran equipos como tractores de John Deere, deben registrarse para ciertas condiciones con respecto a los datos que John Deere recopilará del tractor . Además, a los agricultores a veces se les prohíbe reparar sus propios equipos. Esto plantea una serie de preocupaciones sobre la pérdida del control y la propiedad tanto de los datos como de las herramientas utilizadas en la agricultura.

Destruyendo los medios de vida de los vendedores de alimentos

Estas nuevas tecnologías agrícolas se están introduciendo dentro de un “marco” ideológico avanzado por empresas poderosas, que promueve sus intereses comerciales. Algunos de ellos parten del reclamo o la intención de beneficiar a los pequeños agricultores y vendedores de alimentos.

Un ejemplo es Twiga Foods en Kenia, una empresa de nueva creación de tecnología agrícola fundada por un académico estadounidense que quería conectar a los agricultores con pequeños vendedores, evitando los poderosos carteles de alimentos. Twiga Foods creó una flota de camiones para obtener alimentos de los agricultores fuera de Nairobi y luego entregar estos alimentos directamente a una red de pequeños vendedores en la ciudad. Todas las transacciones se organizaron a través de teléfonos móviles y se ejecutaron en la plataforma digital de Microsoft y los servicios en la nube de Azure. El éxito inicial de Twiga llamó la atención de empresas más grandes. Goldman Sachs y la familia francesa propietaria de la cadena de supermercados Auchan adquirieron importantes participaciones en la empresa y luego Twiga se asoció con IBM, otro importante proveedor de servicios en la nube, para poner a prueba un esquema de banca digital con sus proveedores.Twiga ahora vende alimentos directamente a los consumidores, eliminando los pequeños vendedores para los que se estableció inicialmente. El impacto más significativo de Twiga es que ha remodelado la distribución de alimentos, utilizando prácticamente la misma fuerza laboral, para permitir que las corporaciones se inserten en el medio y extraigan riqueza.

Aumento del costo de la tierra

En 2020, la aplicación Bayer Fieldview firmó un acuerdo con Tillable, una empresa que se autodenomina el «Airbnb de las tierras de cultivo». Están creando una base de datos de tierras agrícolas que se pueden alquilar a los agricultores. Después de este acuerdo, parece que algunos agricultores arrendatarios que usaban Fieldview comenzaron a recibir demandas de sus propietarios para pagar una renta de la tierra más alta. Al parecer, Tillable había tomado los datos de producción de Fieldview de Bayer y los había utilizado para revalorizar la tierra, y luego se había acercado a los propietarios para adquirir los arrendamientos de la tierra, alquilando la tierra a tasas más altas.

Venta de datos: ¿a quién?

Cuando se agregan datos de muchos agricultores, ya no les pertenece y se pueden vender a terceros. Climate Fieldview, la plataforma ahora propiedad de Monsanto, ha hecho acuerdos con empresas de drones, empresas de maquinaria agrícola como John Deere y empresas meteorológicas para compartir y utilizar los datos que recopilan. Si bien parece que este modelo de agricultura digital podría ayudar a los agricultores, los datos que se extraen de ellos son extremadamente valiosos y no está claro con quién se comparten y se venden, y para qué se utilizan y con qué fin. . Muchas empresas de tecnología son, a su vez, propiedad de empresas de gestión de activos en la sombra como Vanguard y Blackrock. No está claro si también están obteniendo estos datos de los agricultores (en forma agregada) y, de ser así, qué impacto tendrá esto en los pequeños agricultores.

Bloqueos

En algunos casos, un agricultor puede registrarse en la aplicación Fieldview de Bayer de forma casi gratuita y, a cambio, se le prometen ciertas devoluciones. Por ejemplo, si utilizan las prescripciones de Fieldview sobre cómo y qué cultivar, se les puede prometer que podrán vender sus productos a un cierto ritmo. Bayer está experimentando con planes de ‘fijación de precios basados ​​en resultados’: si el agricultor no puede vender el producto, Bayer compensará la diferencia, pero si vende el producto por una tarifa superior a la prescrita por la aplicación, Bayer recibirá más de la mitad de la diferencia. El agricultor no tiene idea de cómo se hacen estos cálculos o si son justos; son creados por un algoritmo, que es tan difícil de entender que actúa como una «caja negra». Bayer afirma que este modelo funciona para los agricultores, ya que comparten el riesgo con el agricultor,pero lo que realmente significa es que los agricultores están transmitiendo sus datos a la empresa y accediendo a comprar sus productos, encerrándolos en una relación con la empresa que la empresa utilizará para extraer cada vez más valor de ellos.

Robots versus trabajadores agrícolas

La industria agrícola es conocida por explotar a los trabajadores y tratar a las personas como mano de obra desechable. Esto es evidente en el caso de los trabajadores migrantes estacionales en América del Norte, por ejemplo. Con la introducción de robots en la agricultura digital, hay incluso menos necesidad de contratar trabajadores calificados y mano de obra migrante. En algunos casos, los robots se utilizan para aumentar o mejorar la labor de los trabajadores. En Japón, por ejemplo, los recolectores usan brazos automáticos para aumentar su capacidad y la velocidad con la que pueden recoger cosas. Robotizar a los trabajadores ha provocado graves lesiones corporales. Una de las industrias que ha sido altamente robotizada son los almacenes de Amazon; los trabajadores están más controlados, son dirigidos como lo serían los robots y se espera que procesen los artículos cada vez más rápido, lo que de nuevo provoca lesiones.Una investigación sobre las lesiones de los trabajadores en los almacenes que tenían robots encontró que las lesiones eran un 50% más altas que en los almacenes que no usaban robots [9].

Dinero en activos especulativos

Las empresas de agricultura digital afirman que pueden reducir las emisiones de carbono que dañan el clima y crear un secuestro de carbono en el suelo mediante el uso de sensores y proporcionando recetas automatizadas para prácticas agrícolas respetuosas con el clima.

Luego, recopilan los datos de estos sensores, o la promesa de que los agricultores están siguiendo ciertas prácticas, para generar «créditos de carbono» que se pueden vender a los mercados de carbono. Bayer, por ejemplo, tiene su propia plataforma de comercio de carbono. Una gran cantidad de ganancias radica en estos activos especulativos, a través de los créditos de carbono que se venden a partir de la agricultura digital. Ahora existe la preocupación de que estas técnicas no almacenen en última instancia mucho carbono, pero las industrias contaminantes siguen comprando créditos de carbono, lo que les da un pase gratuito sobre la base de que están «compensando» sus emisiones de carbono. Además, en el proceso de generación de créditos de carbono, estos sistemas no cuentan el carbono producido como energía para impulsar el procesamiento digital, el movimiento y el almacenamiento de datos.

¿Una solución al cambio climático? No exactamente

Es fácil creer que la digitalización conducirá a una reducción de las emisiones y, por tanto, a la lucha contra el cambio climático. Pero lo contrario puede ser cierto: los datos pueden, de hecho, ser parte de la creación, en lugar de reducir, las emisiones climáticas. Los datos no son intangibles: son energía y requieren una gran cantidad de infraestructura, incluidos alambres, cables, etc., que a su vez dependen de la energía e involucran el consumo de agua, la producción de desechos químicos y la extracción de minerales. La digitalización generará una enorme cantidad de datos que deben almacenarse y procesarse: para 2025, se estima que una quinta parte del consumo mundial de electricidad será absorbida por datos, lo que equivale al 14% de las emisiones globales. La inteligencia artificial, igualmente, requiere una gran cantidad de energía. Entrenar un sistema de IA puede equivaler a viajar 700.000 km en coche [10].

¿Qué pasa si todo el sistema es pirateado o Internet se cae?

Si todo el sistema de producción de alimentos depende de datos y redes de datos, ¿qué pasa con la seguridad alimentaria si sale mal o si fallan las redes de datos? No sabemos por qué una IA toma las decisiones que toma. Un ejemplo típico de los peligros de esta incognoscibilidad es cuando un automóvil Uber autónomo dependiente de la inteligencia artificial mató a una mujer de 49 años que empujaba una bicicleta porque el algoritmo no la vio ni la reconoció [11]. Uber, la compañía propietaria del automóvil, no fue considerada responsable de su muerte porque fue un error informático. Entonces, si todo el sistema alimentario se vuelve dependiente de un sistema que depende de la inteligencia artificial y no está claro exactamente cómo funciona, ¿quién será responsable cuando algo salga mal? Hacer que los alimentos dependan de la infraestructura digital también los convierte en un objetivo de ataques cibernéticos.

¿Se puede hacer la agricultura digital de manera diferente para beneficiar a los agricultores? ¿La gente está contraatacando?

Para que la agricultura digital sea beneficiosa para los agricultores, tendrían que recuperar el control de sus datos de las empresas gigantes de tecnología y agricultura y adquirir la capacidad de beneficiarse de ellos al tener también la capacidad de procesamiento de datos de alta potencia. Los datos ambientales generados públicamente, los datos genéticos, los datos meteorológicos y los datos agronómicos deben, como mínimo, permanecer en la esfera pública, libres de explotación comercial.

Algunas iniciativas ofrecen tecnología gratuita y de código abierto que no está controlada por quienes poseen las patentes o recopilan datos. Un ejemplo es Farm Hack Initiative, una plataforma de colaboración global para compartir herramientas y conocimientos agrícolas entre agricultores de todo el mundo. Farm Hack es parte del movimiento Right to Repair, que es una parte importante de cuestionar el papel de los datos en los sistemas alimentarios y hacer valer los derechos y el control de las personas sobre los datos y las tecnologías basadas en datos.

Los agricultores y las comunidades también tendrían que exponer y desafiar las atractivas ofertas y las aplicaciones gratuitas que ofrecen las empresas de tecnología interesadas en absorber conocimientos y datos para mejorar sus algoritmos y capacidades de aprendizaje automático. Se debe exigir a estas empresas que obtengan el consentimiento libre, previo e informado de los agricultores y las comunidades antes de recopilar datos de sus campos y prácticas agrícolas.

¿Qué otras alternativas existen a la agricultura digital?

Agroecologia, también conocidas como formas ecológicamente justas de producción de alimentos ecológicos, se basa en las prácticas existentes de los pequeños agricultores y campesinos y es la mejor manera de avanzar para crear sistemas alimentarios sólidos que beneficien a los agricultores, los pequeños vendedores y los consumidores. Varios grupos en todo el continente africano, incluida la Alianza para la Soberanía Alimentaria en África (AFSA) y COPAGEN, abogan por la agroecología.

Redes de ayuda mutuapuede conectar a los pequeños productores de alimentos con los consumidores locales, en medio de interrupciones en los mercados de exportación y las cadenas de suministro comerciales, por ejemplo, durante los cierres. Por ejemplo, en Karnataka en India, los agricultores comenzaron a usar Twitter para publicar videos de sus productos y conectarse con compradores durante la pandemia de COVID. Esto puede volver a crear redes de ayuda mutua entre productores y consumidores, eliminando los cárteles poderosos que se han interpuesto en el medio.

Evaluación de tecnología (TA)es fundamental para suscitar debates e ideas sobre lo que podría ser un uso equitativo, justo y ecológicamente sostenible de las tecnologías digitales que sirvan al bien común. La Evaluación Participativa de Tecnología es un proceso que permite a la sociedad civil, los pueblos indígenas, las comunidades locales, los agricultores, los pescadores y los movimientos populares y sociales reunirse y evaluar tecnologías nuevas y emergentes, así como examinar los intereses y poderes detrás de la introducción de nuevas tecnologías. las formas en que se aplican esas tecnologías y sus posibles impactos en el medio ambiente y las comunidades.