Argentina: “Franco Casco. Todos sabíamos, haremos justicia”

Ignacio Cagliero

07/12/2021

“Hay que ir de a poco, porque esto viene para rato. Pero lo primero que queremos es que salga a la luz lo que en realidad pasó, que es que Franco no se murió, a Franco lo mataron”.

En el lugar estuvo presente Ramón Casco, papá de Franco, quien se convirtió en símbolo de resistencia todos estos años. Con el perfil bajo y una visera negra que lo caracteriza, dejó un breve mensaje a la prensa donde pidió justicia por su hijo. También estuvo su hermana, Malvina, de 39 años, que viajo desde Buenos Aires para estar presente durante el inicio del juicio: “Hay que ir de a poco, porque esto viene para rato. Pero lo primero que queremos es que salga a la luz lo que en realidad pasó, que es que Franco no se murió, a Franco lo mataron”.

Su hermana lo recuerda como un pibe alegre, bueno, que vivía para su familia y su hijo Thiago, que tenía 3 años al momento de su muerte. Un chico que hacía changas, que iba para todos lados con sus nueve hermanos, que le gustaba salir a bailar, jugar a la pelota, compartir una gaseosa con sus amigos en la esquina. “Un pibe normal, nada de otro mundo”, resume. Entre la emoción y las lágrimas de los familiares se percibía la ausencia de, madre de Franco, quien motorizó las primeras búsquedas y que no llegó a ver el inicio del juicio: falleció en agosto de 2016, producto del mal de chagas.

Por eso, durante el mediodía del 6 de octubre, su tía lo acompañó hasta la Estación de Trenes Rosario Norte para emprender la vuelta, pero ahí les informaron que no había viajes hasta la medianoche. Entonces regresaron a Empalme para amortiguar la espera en el hogar familiar. Cerca de las 18 horas, Franco se vuelve a dirigir hacia la estación, esta vez solo, porque su tía no se encontraba en la casa, pero además ya conocía el camino. Un primo fue el encargado de despedirlo en la puerta de la casa. Fue la última vez que un familiar vio a Franco con vida.

“Los detenidos cuentan que Franco se comunicó con ellos, que les dijo su nombre, y que notaban que no era alguien “del palo”, que no manejaba los códigos tumberos. Pedía por favor que dejaran de pegarle, y que le den agua. Varios refieren que le arrojaron baldazos de agua, algo que después se corroboró con una foto secuestrada de los celulares del personal de la séptima: ahí se lo ve golpeado y mojado. Hasta que en algún momento, ya entrada la madrugada, se escucharon algunos golpes fuertes, seguido de un golpe similar al de una cabeza contra una pared. Después no escucharon más nada”, relata Campana.