Argentina: El perro se muerde la cola con el FMI y la Deuda Eterna

“Tiene más vueltas que perro para acostarse”… los vuelteros no terminan de definir que hacer o no hacer; los dichos populares tienen esa fina ironía para definir comportamientos humanos.

En el tiempo hasta el lenguaje cambia, antes le decían “pichicho”… ahora, nada de vulgaridades, se les dice “mascotas”, algo abstracto e indefinido, no importa si es perro, gato o cuis. Antes le daban carne, pescado, arroz, polenta y todo lo que sobraba del almuerzo o cena. Ahora no, tienen su “comida balanceada”, los pobres bichos no saben que comen, pero no les queda otra.