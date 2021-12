Argentina_Chubut: Megamineria, traiciòn y represiòn

Durante el año 2003 las autoridades provinciales de aquel tiempo convocaron a un plebiscito, consultando por si o por no, en relaciòn a las actividades mineras. La respuesta de la poblaciòn fuè terminante: triunfo del NO por el 97 por ciento.

17 Dic 2021

Por TRAMAS

fuente: https://tramas.ar/2021/12/17/traicion-furia-represion-y-responsabilidades-en-chubut/

“Después de haber visto las imágenes de semejante brutalidad oficial ejercida contra la comunidad mapuche en Chubut, ya no resulta exagerado afirmar que se repite la historia, mientras van relanzando la Campaña del Desierto. Y no, no sobredimensiono mis palabras, para nada. De hecho, esta semana volvió a ejecutarse la misma política que aplicaba Julio Argentino Roca: la mentira y la represión más cruel sobre aquellos que consideran inferiores, aquellos que no consideran ‘argentinos’, aquellos que no ostentan el “mérito” de vivir en las tierras que habitaron por siglos” escribió el periodista e historiador Oswaldo Bayer en el texto de opinión “Otra vez la Patagonia rebelde” publicado en el blog La garganta profunda ante la represión al pueblo mapuche de la Patagonia argentina.