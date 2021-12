Argentina_Deuda eterna: Honrar la Duda, Repudiar la Estafa

La promocionada grieta no es más que un distractivo, un negocio al decir de Berni, para no profundizar en dos definiciones que hacen a dos modos de pensar a la república: Honrar la Deuda (De la Rúa) Repudiar la Estafa (Nora Cortiñas) El primero de tanto honrar, fue renunciado y salió volando, tanto literal como simbólicamente, y la segunda de tanto luchar es símbolo de la lucha colectiva y revolucionaria.

Tanto que se cacarea con la propiedad privada y su irrestricta defensa, que desde los poderes del Estado se acepta y nuestros representantes convalida que el pueblo no tenga la propiedad sobre la nación que habitan. Para decirlo en términos del retroprogresismo: solo podemos ejercer poder, es decir, soberanía, sobre aquello que es propio. Por eso las políticas permanentes de anexiones de los Imperios, que convierten por arte de magia y por arte de guerra, lo ajeno en propio. En la Argentina, legiones de magos vendidos al lado oscuro de la fuerza, han convertido lo propio en ajeno. Y no solo el lago Escondido, aunque también.

La Auto Convocatoria por el no pago a la (deuda) estafa externa fue contundente en sus afirmaciones, que no se agotan en un reclamo de coyuntura: “Las organizaciones de trabajadores, populares, piqueteras, políticas, ambientalistas, de mujeres y diversidades y de derechos humanos, nos damos cita hoy en Plaza de Mayo para decir: No al pacto con el FMI. No, al pago de la deuda, odiosa e ilegítima, usuraria y fraudulenta. Abajo el plan plurianual y el ajuste. No, a la reforma laboral. Por un plan de lucha nacional contra el acuerdo con el Fondo Monetario y por todos los reclamos del pueblo trabajador. Abajo la mega minería y todo el extractivismo saqueador y contaminante, que además se promociona para poder pagar una estafa. Basta de persecución a las y los luchadores, absolución de César Arakaki y Daniel Ruiz, libertad a Sebastián Romero, por la libertad y contra la extradición de Facundo Molares”