Uruguay: el panorama ambiental de nuestro país es desolador

Envases de glifosato abandonados junto a un curso de agua en el departamento de Rio Negro

Luis E. Sabini Fernández

Contra semejante deterioro ambiental el recurso no ha sido diagnosticar sino escamotear los datos. ¿Qué sabemos de las enfermedades producidas por los agrotóxicos? De eso no se habla. Parecería que las direcciones y ministerios relacionados con temas tan urticantes estuvieran a cargo de los tres monos sabios; que no escuchan, no ven ni dicen nada.