Raùl Zibechi: Los 40 ladrones

Nombrar es una forma de investir legitimidad; de hacer tangible lo que hasta ese momento no tenía la denominación adecuada o quedaba nublado por haber sido mencionado de tal modo que disimulaba una realidad. El acierto o el desvarío en nombrar o conceptualizar puede tener consecuencias que alienten o neutralicen la comprensión y la acción colectivas.

Es preferible nombrar de modo claro y entendible, sin demasiadas vueltas que opaquen la realidad que se desea exponer. Pero sobre todo, es necesario colocar aquellos nombres que surjan de los pueblos en movimiento, de quienes son sujetos de la vida y, por tanto, de las resistencias. Por ejemplo, no es lo mismo decir acumulación por desposesión, concepto académico enteramente válido, que aludir a una cuarta guerra mundial contra los pueblos.

El concepto de burguesía ha ganado un lugar importante en las ciencias sociales establecidas y sigue siendo habitual en el pensamiento crítico de las varias tendencias que lo integran. En estos tiempos de violencia contra los pueblos y las mujeres en particular, contra la tierra y la vida en el planeta, suena lejano, frío y algo aséptico.

Öcalan dice que el capitalismo se afirma en el poder militar y político para usurpar los valores sociales, entre los que destaca la mujer-madre por el hombre-fuerte, por el grupo de bandidos y ladrones que le acompañan (). Aquí no hay inversión de capital, sino especulación o robo.

Este modo de nombrar apela a los saberes populares, pero que no hace concesiones a la rigurosidad, describe de forma acertada lo que viene sucediendo en estos tiempos. Una ventaja adicional, es que se trata de miradas desde abajo, desde el lugar de quienes sufren el modelo de despojo y genocidio. Podrá decirse que no son conceptos científicos, ni validados por la academia. No es nuestro problema, ni entra en nuestros objetivos.