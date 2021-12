¿Qué hay detrás del borrado de mujeres?

Y explica: El género no es una identidad, el género es el conjunto de normas, estereotipos y roles impuestos socialmente a las personas en función de su sexo. E insiste: la sustitución de la categoría sexo por la de identidad de género, convierte la definición de mujer en algo completamente subjetivo y que afecta a nuestra realidad material en muy diversos ámbitos.

Se busca borrar a las mujeres con el pretexto de la inclusión, de grupos de hombres y mujeres que viven y sufren discriminaciones específicas, por su condición social, pero cuyas características sexuales no cambian. Todavía ninguna lesbiana puede embarazar a una mujer y ningún homosexual puede concebir un ser humano. ¿Por qué entonces se habla de “personas gestantes”? ¿Hay “personas” que puedan embarazarse que no sean mujeres?

No está en duda reconocer la diversidad sexual o social, amparada en instrumentos internacionales de derechos humanos, defendida por el feminismo, tanto como la “interseccionalidad”, por las condiciones diferenciadas entre mujeres, de etnia, clase, origen cultural y condición. De ahí que hablamos de mujeres y no de mujer en abstracto. No somos idénticas.