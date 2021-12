Jinwar: la primera aldea de mujeres del siglo XXI

En el pueblo, las mujeres hornean el pan por turnos y utilizan las hierbas medicinales que utilizan en el centro de salud. Las mujeres reciben capacitación para aprender a preparar medicamentos a base de hierbas, por eso las cultivan en sus jardines. Las mujeres que viven en la aldea son víctimas del sistema dominado por los hombres o perdieron a sus cónyuges. Los familiares de las mujeres pueden visitarlas. Pero los hombres no pueden entrar al pueblo. Hablamos con Ruken Rojda, integrante de la junta de Jinwar, sobre la vida en la aldea.

“Vivimos en el siglo XXI como lo dijo el líder Apo (Abullah Öcalan): es un siglo de la revolución de las mujeres y la voluntad –afirmó Rojda-. La construcción de Jinwar ha llamado la atención de muchas mujeres y las ha empoderado. Las mujeres no podían expresar sus pensamientos libremente. Al principio, el proyecto de Jinwar tuvo muchos desafíos. El pueblo es una respuesta a todos los desafíos. Las mujeres que no pueden expresar sus pensamientos pueden venir a este pueblo. Jinwar es el pueblo de la voluntad y la educación. El pueblo también es un modelo pequeño de la Nación Democrática. El sistema comunal en el pueblo lo demuestra”.

“Jinwar es la primera aldea de mujeres de Oriente Medio –afirmó Ruken-. Es un espacio para mujeres, que son sometidas a todas las formas de violencia. Cuando las mujeres no eran aceptadas por sus familias, no tenían adónde ir. Tuvieron que aceptar la esclavitud. Pero ahora ya no tienen que aceptar la esclavitud. Tienen un lugar adonde ir”.