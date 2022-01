Argentina: Yo te acuso año nuevo

.

Argentina

Por Alfredo Grande

(APe) 30 Diciembre 2021

“Buen fin y mejor principio”. Eso lo escuché con frecuencia como salutación ritual. Supongo que el fundante es la idea de progreso. Algo similar al catequismo laico de que el ahorro es la base de la fortuna. Quizá podría tener una enmienda que diga: “si el ahorro es en bit coin”. Pero la cultura represora no sabe de enmiendas ni aclaraciones. La cultura represora inventó la letra chica, la letra microscópica, la letra mentirosa. Ahora algunos y algunas descubrieron las fake news. Por supuesto que no incluyen a la Revolución Productiva y el Salariazo en esa categoría. Pero no es menor.