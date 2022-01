Colombia/Asturias: Protección a personas defensoras amenazadas de muerte

desde Asturias

Por momentos me siento solo, sin el apoyo del colectivo refugiado para algunas acciones que forman parte del trabajo internacional por Colombia y que requieren de las personas del grupo. Por otra parte, aliviado de la responsabilidad de tener aquí a personas que necesitan y demandan atención, planificación, apoyo, soluciones… y hay días de cansancio… pero hay que salir y cumplir con los compromisos, incluso estando con problemas de salud como me pasó este año, hay que estar ahí, disponible… y cuando hay problemas hay que sacar fuerzas, tener la claridad y la determinación para resolverlos y para animar al grupo acogido y a la gente asturiana que nos acompaña.

A Asturias se la valora y se la reconoce en Colombia por el programa de acogida, por la visita anual, por su constante actividad internacionalista y solidaria, más que por lazos o razones económicas, por ejemplo. Ser reconocida allende fronteras por la solidaridad y no por los negocios honra a Asturias, aunque no dejará de ser una gilipollez para quienes miden la vida en euros, no en valores éticos.

Es evidente. En todo el estado y en Europa por donde he podido pasar, hay un reconocimiento unánime al Programa Asturiano de acogida a víctimas de Colombia. Creo que es un reconocimiento merecido por sus resultados y por el gran esfuerzo que hay detrás… son tantos años… El Programa fue recortado en su presupuesto en un 70% hace diez años, por el gobierno de FORO y luego por el PSOE, y así sigue, hasta la fecha, con los presupuestos para este año. Las altas valoraciones expresadas, la solidaridad que nos dan, las apreciamos, las agradecemos, pero no han servido para que reparen el daño que le hicieron a la solidaridad con Colombia hace una década. Es contradictorio, pero “ye lo que hay”, y sin embargo, ¡gracias!

El año que comenzó es crucial. Está en juego si Colombia sigue siendo gobernada por las élites que en dos siglos la llevaron a la situación lamentable en la que está hoy, o si le da la oportunidad a otras ideas y a otras prácticas políticas para sacarla del ciclo de despojo, violencias e impunidad. No se mejorará en derechos humanos si no hay paz, y la paz es justicia social, es diálogo y solución política al conflicto social y al conflicto armado. La agenda imperial necesita de la guerra en Colombia para recuperar con amenazas y violencia el control de los países de su “patio trasero”, y las elites criollas necesitan la continuidad de la guerra para seguirse forrando. La paz es una aspiración y una necesidad de nuestro pueblo, no es el plan ni es el propósito de unas élites parásitas que no mandan a sus hijos al combate.