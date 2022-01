Argentina: Contra la contaminaciòn del mar

MOVILIZACIONES EN TODA LA COSTA CONTRA LA CONTAMINACIÓN DEL MAR Y LA SÍSMICA MARINA QUE TORTURA A LA FAUNA MARINA CON SONIDOS INSOPORTABLES

RESOLUCIÓN DEL MINISTERIO DE AMBIENTE QUE HABILITA LA SÍSMICA MARINA, PARA LA INSTALACIÓN DE TORRRES DE PETRÓLEO EN TODA LA COSTA MARINA ARGENTINA https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/255454/20211230?send_key=OTAtNDIwMTc3NjU1LTIxMzU0LTI0NDkyLTM0NTgyNTEt&contact_key=908sBFQrFOJZqb8UV7eab0TiXJZhOLBW6KoIpfa53T5u5ep&utm_source=datacrush&fbclid=IwAR360HfMxjcyQgBiX-jPE8bfYdbSvXEq9-iDUrq3mjouUfocRV6xQ09KDSE

Embajada de Noruega en Argentina

Carlos Pellegrini 1427, 2do piso

C1011AAC Buenos Aires

CEL: +54 911 2487 9472

Tel: +54 11 3724-1200

Tlf.: +47 23 95 44 00

emb.buenosaires@mfa.no

Carta a la Embajada de Noruega en Argentina

Mine herrer ved den norske ambassaden,

jeg vil vite hvorfor dere kommer for å ødelegge havet vårt, siden dere er omgitt av vann. Hvorfor skader dere ikke undervannsplattformen din? Et annet spørsmål, ser de ikke verden i fare? Hvorfor vil de ødelegge havet vårt? Skjønner du ikke at det som må stoppe er forbruket av fossilt brensel? Vennlig hilsen

Señores de la Embajada de Noruega quiero saber porque vienen a destruir nuestro mar, siendo que ustedes están rodeados de agua ¿Por qué no hacen el daño en su plataforma submarina? Otra pregunta ¿Acaso no ven el mundo en peligro? ¿Por qué quieren destruir nuestro mar? ¿ No se dan cuenta que lo que tiene que cesar es el consumo de combustibles fósiles?

Defensora ambiental del Observatorio Autónomo de conflictos socioambientales en Argentina

04.01.2021