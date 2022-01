Asociación de Ex Presos políticos chilenos en Francia: Convocatoria a la solidaridad

Convocatoria a la Solidaridad

Hola a todas y todos,

Con nuestros mejores deseos de que este nuevo año nos encuentre cada vez más solidarios con las luchas de los pueblos de todo el mundo, sean o no indígenas, por su dignidad, el respeto a su medio ambiente y a su tierra, el derecho a la educación y a la salud gratuitas, pero también al acceso al agua no privatizada, como es el caso de la lucha que el defensor del medio ambiente Rodrigo Mundaca lleva desde hace años en Chile, con el movimiento Modatima, les transmitimos un llamamiento de la Asociación de Ex Presos Políticos Chilenos, que se puede apoyar enviando vuestros apoyos y vuestras firmas a la direccion : aexppchfrca@gmail.com

Gracias por difundir este llamamiento a las organizaciones y comités que Uds conocen.

En Chile solo un 10% de los derechos de agua no están privatizados, lo cual ha provocado que territorios importantes en Chile sufran de desabastecimiento. Esta situación viene siendo denunciada por los militantes de Modatima (Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente) desde hace ya más de diez años.

Los medios utilizados por los grandes propietarios de tierras y de la agroindustria para intentar detener este movimiento en contra del robo de agua y la escasez hídrica provocada por su uso desmedido de este recurso han sido innumerables, y los dirigentes de Modatima han sufrido persecuciones y agresiones. No nos extraña entonces que, después de utilizar las amenazas, las acusaciones falsas, los atentados y las querellas en contra de los dirigentes de Modatima , intenten hoy en día, una vez más, acallar a quien fuera el principal vocero de esta lucha, apoyada por la mayoría de la población: Rodrigo Mundaca, dirigente histórico de Modatima.

Curioso nos parece que el ex ministro de agricultura Antonio Walker, promotor de la acusación en contra de Rodrigo Mundaca, asocie a su querella por “injuria” una demanda de desafuero de este último en tanto gobernador, siendo que aquello en lo que se basa dicha acusación ocurrió antes de que Rodrigo Mundaca fuera elegido gobernador regional de Valparaíso.

La movilización de la población iniciada en octubre 2019 puso en primer plano la lucha por la recuperación de los recursos naturales para todos los chilenos, entre ellos el agua. La misma movilización permitió abrir una discusión por un cambio constitucional en torno a la propiedad de estos recursos. No nos extraña entonces que los aliados políticos de las grandes empresas busquen por todos los medios posibles silenciar a quienes simbolizan estas luchas.

Nosotros, chilenos, ex presos políticos exiliados en Francia, hacemos nuestras las luchas de Modatima y de todos los defensores de los derechos humanos relativos al medio ambiente, en particular el acceso al agua. Solidarizamos y damos nuestro total apoyo al gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, quien, en su calidad de vocero, cumplía su rol de denunciar públicamente el conflicto de intereses que tenía el Ministro al ser parte del debate público en donde debían tomarse decisiones sobre la propiedad del agua, siendo él mismo propietario de ese recurso.

¡Estas maniobras nos muestran que la lucha por la recuperación de los derechos fundamentales de todos los chilenos, sean estos políticos, económicos o medioambientales, no estará jamás exenta de entrabas y que la movilización debe continuar hasta la plena conquista de nuestros derechos!

Asociación de Ex Presos políticos chilenos en Francia

Paris, domingo 2 de Enero 2022

enlace relacionado: http://modatima.cl/

@modatima_cl

Appel de l’Association des ex Prisonniers Politiques Chiliens

Bonjour à toutes et tous

Avec nos meilleurs vœux pour que cette nouvelle année nous retrouve encore et toujours plus solidaires des luttes que mènent partout les peuples, originaires ou non, pour leur dignité, le respect de leur environnement et de leurs terres, le droit à l’éducation et à la santé gratuite, mais aussi l’accès à l’eau non privatisé, comme c’est le cas de la lutte que mène, depuis de longues années au Chili, le défenseur environnemental Rodrigo Mundaca, avec le mouvement Modatima, nous vous transmettons l’appel de l’Association des ex Prisonniers Politiques Chiliens que vous pouvez soutenir en adressant vos soutiens et signatures à :

aexppchfrca@gmail.com

Merci de diffuser cet appel dans vos réseaux.

Au Chili, seuls 10% de l’accès à l’eau n’est pas privatisé, ce qui signifie que d’importants territoires du pays souffrent de pénuries. Cette situation est dénoncée par les militants de Modatima (Mouvement de Défense pour l’Accès à l’Eau, à la Terre et à la Protection de l’environnement) depuis plus de dix ans.

Des moyens considérables ont été mobilisés par les grands propriétaires terriens et par les patrons de l’agro-industrie pour tenter de briser ce mouvement contre leur appropriation illégitime de l’eau et contre la pénurie que provoque leur utilisation abusive de cette ressource. Les dirigeants de Modatima ont subi, de leur fait, des persécutions et des agressions. Nous ne sommes donc pas surpris qu’après avoir eu recours à de fausses accusations, à des menaces, à des attaques et à des procès contre les dirigeants de Modatima, ils essaient maintenant, une fois de plus, de faire taire celui qui a été le principal porte-parole de cette lutte, soutenue par la majorité de la population : Rodrigo Mundaca, leader historique de Modatima.

En revanche, il nous semble curieux que l’ancien Ministre de l’Agriculture, Antonio Walker, promoteur de l’accusation contre Rodrigo Mundaca, associe sa plainte pour « diffamation » à une demande de révocation de la fonction de gouverneur que celui-ci occupe, alors que ce sur quoi il fonde son accusation s’est produit avant que Rodrigo Mundaca soit élu gouverneur régional de Valparaíso.

La mobilisation de la population qui a débuté en octobre 2019 a mis en tête de ses revendications la lutte pour la récupération des ressources naturelles pour tous les Chiliens, et en particulier l’eau. La même mobilisation a permis d’ouvrir une discussion pour un changement constitutionnel concernant la propriété de ces ressources. Il n’est donc pas étonnant que les alliés politiques des grandes entreprises cherchent par tous les moyens à réduire au silence ceux qui symbolisent ces luttes.

Nous, chiliens, anciens prisonniers politiques exilés en France, faisons nôtres les combats de Modatima et de tous les défenseurs des droits humains relatifs à l’environnement, notamment l’accès à l’eau. Nous manifestons notre solidarité et apportons tout notre soutien au gouverneur régional de Valparaiso, Rodrigo Mundaca, qui, en sa qualité de porte-parole, a dénoncé publiquement le conflit d’intérêt dans lequel se trouvait le Ministre lorsqu’il a participé au débat public où devaient être prises des décisions sur la propriété de l’eau, alors que lui-même est l’inique détenteur de cette ressource.

Ces manœuvres nous montrent que la lutte pour la récupération des droits fondamentaux de tous les Chiliens, qu’ils soient politiques, économiques ou environnementaux, est toujours semée d’obstacles, et que la mobilisation doit se poursuivre jusqu’à la pleine conquête de ces droits !

Association d’ex prisonniers politiques-France

Paris, Dimanche 2 Janvier 2022