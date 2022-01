Bolivia: Cuando el «MAS» se hace menos

CUANDO EL “MAS” SE HACE MENOS Por Rafael Bautista S.

Es bueno recordar que, en política, los actores no valen por sí mismos sino por lo que representan; creer que se lucha contra personas significa reducir la política al puro maniqueísmo, donde los fundamentalismos nos conducen a la guerra como único escenario. Lo que representan los actores políticos son perspectivas y proyectos; no saber distinguir eso conduce, al celo político, a su propio suicidio.

Esa ceguera no sólo nos conduce al anacronismo (pues este nuevo momento del “proceso” parte de otro acontecimiento fundante, como es la resistencia y derrota al golpe y la dictadura), sino al rapto del propio horizonte político; porque el chantaje es obvio: “si no es conmigo, no es con nadie”. Por eso el nuevo acontecimiento reclamaba también un nuevo tipo de liderazgo. No sólo un cambio de líder sino la redefinición de lo que significa ser líder.