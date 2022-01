Uruguay: Neocolonizaciòn

Con el auge del presentismo cultural en que estamos inmersos, a través de una hipercomunicación permanente, sobreabundante, que se caracteriza por la reiteración ad infinitum de algunos hechos culturales (y la consiguiente borratina de muchos otros), las formas del periodismo adocenado no han hecho sino multiplicarse.

El nuevo “destino nacional” definido no desde adentro con la estructura, la cultura del país, sino desde la perspectiva e “intereses globales“, desde afuera.

La distinción entre una economía periférica que permite cierto alimento o abrigo a quienes la llevan a cabo respecto de una economía periférica que no otorga prácticamente nada a sus operarios para su propia supervivencia, con ser significativa no cambia los rasgos básicos de la explotación imperial o colonial, y el mantenimiento de dos humanidades, mejor dicho una humanidad protagónica o señorial y apéndices a su servicio (que a su vez generan, en planos distintos, nuevos estamentos de desigualdad entre los privilegiados y excluidos).

Sin embargo, ¿cómo es eso posible si navegamos en el mejor y más democrático de los mundos, si todo los poderes y saberes están a la vista, con un rechazo terminante y categórico a todo empeño dictatorial?, ¿si nos dedicamos al ejercicio de la “libertad responsable”? Vivimos, sobre todo desde 1945 (pese al paréntesis comunista), en regímenes de libertad, de democracia, de contrato de las partes, de respeto a las instancias decisorias; a partir de la ONU no damos cabida a dictadura alguna.

[…] “La fabricación de consentimiento es útil y necesario para una sociedad con cohesión social porque a menudo, ‘los intereses comunes’ de la población no son obvios y exigen un cuidadoso análisis y acumulación de datos, un ejercicio intelectual crítico que la mayoría de la gente no tiene interés en hacer ni está capacitada para ello. Por eso la mayoría de la población necesita que los bien provistos de datos sean los que le otorguen los elementos para que esa mayoría pueda actuar consecuentemente.”

2. A la vista de los problemáticos aportes de Bernays y Lippman, podemos ver que Goebbels no era sino un alumno, aventajado, por cierto, de esa escuela de configuración de las conciencias.

Los más añosos podrán recordar las campañas sesentistas, tan New Age, de “plante un árbol, escriba un libro, tenga un hijo”.

Lo que no sabíamos es que detrás de ese árbol se escondía, como nos recordaba el inolvidable Ricardo Carrere, un ejército de millones de árboles perfectamente alineados.

Estábamos en un estado de agraciada ignorancia. O desgraciada, más bien. Cuando uno no sabe, puede cometer grandes sandeces, pero siempre ‘con las mejores intenciones’.

‘Si el país fue durante siglos ganadero, ¿por qué no puede ahora ser minero? Cambiar una estructura económica, material, cultural, como si fuera una camisa. (Tuvimos suerte porque el mercado minero internacional no acompañó ese salto al vacío.)

¿Por qué no podemos ser un país forestal?

Con lo cual ya no sabemos si una apuesta económica ayudará al país o al inversor. Y la “ayuda” empresarial, en el caso de la segunda opción, podría ser nefasta para el país.

A ojos legos salta de inmediato, como problema, el insumo agua en la forestación. No es lo mismo regar una zanahoria o proveer de agua a un conejo que a un eucalipto. El salto en el empleo de agua es abismal.

Al día de hoy, eso que fuera otrora orgullo tenemos que darlo por perdido. Mediante la aplicación de agrotóxicos hemos ido perdiendo calidad de agua no entubada.

Y con la forestación, ya no nacional, uruguaya sino regional, hemos ido perdiendo también cantidad de agua; llueve menos.

El carácter expoliador que plasma en el Uruguay forestal, como no podía ser de otro modo, se manifiesta “por todos los poros”. Tomemos un único ejemplo; la racha de incendios del verano que estamos teniendo. Sin muertos humanos, falta instrumental para saber la cantidad de, por ejemplo, animales sacrificados (y cómo ha afectado a la flora). Pero ya se sabe que estos incendios han sido récord en Uruguay.

¿Pero es que acaso las plantas celuloseras, las que más disponen de las plantaciones forestales, no tenían ningún plan de contingencia para incendio? Por lo visto, no. La cuestión de tales empresas no es cuidar o asistir a las sociedades locales sino en todo caso, cubrirse, protegerse económicamente, contra pérdida, robo, incendio. Entonces para la empresa, los seguros son más importantes que los camiones cisternas, los equipos cortafuego, etcétera.