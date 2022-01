Mèxico_Chiapas: Familias zapatistas «cercadas y secuestradas en sus propias tierras»

Publicado por POZOL COLECTIVO

12.01.2022 en Chiapas

Miércoles 12 de enero del 2022.

Valle de Jobel, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.

III Informe de la Caravana de solidaridad y documentación con la comunidad autónoma zapatista de Nuevo San Gregorio Realizada el 08 y 09 de Enero del 2022.

Sin embargo, estas propuestas fueron rechazadas por parte de los invasores. Y de ahí en adelante lo único que ha habido por parte de dicho grupo, han sido provocaciones, agresiones y amenazas contra las bases zapatistas. Hecho concreto que demuestra claramente que la tierra no la quieren porque la necesitan para vivir, si no como negocio, (e ir contra de la organización del EZLN) ya que todos los invasores cuentan con sus propias tierras en las 4 comunidades a las que pertenecen.

En esta temporada, el animal (ganado) va a estar jodido, no tenemos ni para juntar pasto ya no hay. Estamos batallando buscando rastrojo.

Los invasores no podrán pagar el daño que nos hicieron, y la vida de los peces no regresa, y no sabemos si nuestro ganado sobrevivirá, alambraron y tenemos heridas, y no sabemos dónde parará.