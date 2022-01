Argentina: La ùltima pelìcula de Pino Solanas

.Se exhibe en Buenos Aires Tres en la deriva del acto creativo, la última película que había filmado Pino Solanas

Escribe Hernán Panessi

19 Enero 2022

“Estamos atravesados por devenires”, le dice un amigo a otros dos mientras beben un sorbo de vino. Lo dice sin peso, liviano, eterno. “Esa es la vida. Este misterio terrible que es la vida”, continúan y asienten. Y ahí, en esas palabras, no hay llanto ni nostalgias: hay verdad. Y hay, también, una vida ungida en la palabra “acción”. Hacer, hacer y hacer.

Así, a lo largo del film se desgranan distintos elementos vinculados a eso que, en efecto, los une: el proceso creativo. “Muchas veces, las cosas se me dan porque se me dan. Nunca sé lo que voy a hacer hasta que lo estoy haciendo”, sostiene Yuyo. “Pasa que estoy viejo, no tengo un método”, bromea. Vuelan los sorbos de vino, surgen diferencias y coincidencias entre el cine, la pintura y la actuación.