Movimiento De Mujeres y Salud Mental Colectiva: una lectura desde la Psicología Política

Los feminicidios (Lagarde, 2006) constituyen la forma de Violencia de Género más extrema, donde el varón ejerce el poder patriarcal sobre la mujer para someterla. En la legislación argentina el principal factor para que un homicidio sea considerado femicidio es que el móvil sea la condición de género. Según datos de Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina en el año 2016 se registraron 254 femicidios en el territorio argentino [2] , y 21 en la provincia de Mendoza. Estos datos permiten visibilizar la violencia, identificarla, denunciarla y convertirla en un problema para la democracia (Lagarde, 2006, p.5). Debido a los tratados internacionales como la Cedaw (Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres) celebrada en 1979 y la Convención de Belém Do Pará ( Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer) celebrada en 1994, ambas con rango constitucional, han generado el espacio político para discutir y aplicar políticas públicas en pos de resolver las problemáticas, posicionando al Estado no solo como parte del problema y sino también de la solución. Los feminicidios como consecuencia del modelo patriarcal y ante la falla de contención por parte del Estado nos plantea la tensión entre políticas públicas con perspectiva de género vs necropolítica ya que no se responde estatalmente a las leyes constitucionales que tienden a garantizar la seguridad de la vida de las mujeres, niñas adolescentes y colectivo trasn y travesti.