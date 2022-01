Argentina_Tucumàn: Parir a los 10 años

de su historia tuvo decisión. Llegó a la vida al mismo tiempo que un hermano mellizo que luego murió y le dibujó las ausencias. Eran seis hermanos en una casita apretada donde la pobreza marcaba con cincel los espacios reducidos, el hacinamiento y las fragilidades. Y fue el mismo Estado, con sus múltiples brazos, el que determinó que esa pobreza extrema no habilitaba a su madre para que creciera con ella. Fue el mismo Estado el que no la cuidó cuando decidió que una vecina la criara y que no la cuidó cuando un hombre de 54 años –pareja o ex pareja de esa mujer- la violara. Fue el mismo Estado el que no detectó las señales extrañas en su cuerpo cuando una vida comenzó a latir, cuando su pancita niña se comenzó a curvar. Cuando algo raro se movía dentro de ella. Fue el mismo Estado el que no actúa ni interviene para que desciendan las cifras de embarazos entre los 10 y los 14 años.