Argentina: Zona de sacrificio

Enero cruel en estas tierras sin tierra, baldeadas de cemento. Enero de superpandemia, de variante desaforadamente contagiosa, de calor infrahumano, de mapa rojo oscuro que ubica a este trasero del mundo en la central más inflamada del planeta. Enero sin luz, enero oscuro. Cuando la temperatura letal vuelve a dejar desnuda la inacción corrupta del estado y las privatizadas. Que en treinta años ganaron a raudales e invirtieron con gotero. Y le plantan la oscuridad a los anónimos, a los desgraciados –los extirpados de toda gracia-, a los que se aguantan el infierno con la botella congelada y el ventiladorcito de pie. A los que no tienen aire, en franca competencia con el privilegio, que ostenta uno por habitación. Enero feroz, de comida cara, de inflación que atropella, cuando el acuerdo con el FMI parece ser el eje vital de este mundo. Y terminará de saquear el bolsillerío flaco de estas tierras sin tierra, sin árboles y con varias millonadas de almas apiladas en un milimetraje de territorio.

140.000 casos de covid por día y 40 grados sobre las cabezas no es calor y contagio. Es zoonosis y desastre climático. No es sólo empresas que no invierten y gobiernos que manejan las tarifas según su interés inmediato. Es la tierra cargada de gente sufriente, saqueada de árboles, devastada de incendios, hambreada por un sistema que le parcela la naturaleza, la destruye y la abandona, agujereada y rota, que le extrae la entraña y la deja morir.