Andalucia: Basurero del Estado E$pañol

“El triángulo del cáncer no es una casualidad»

“Aquí están las fases de la cadena productiva que producen menor valor añadido, y en el paradigma económico dominante, eso no es un valor, no contabiliza”, dice en relación al sistema monetario y financiero internacional, marcado además por el orden económico neoliberal. Para Rodríguez Illana eso se traduce a nivel ambiental en un “desgaste tremendo” que, sin embargo, no suele aparecer en «ningún estudio».