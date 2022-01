Argentina: El verso desarrollista y su cruzada contra el ambientalismo

Guadalupe Oliverio

23. 01.2022

El gran ausente del debate que dan los “desarrollistas” es el imperialismo. Ocultan que la estrategia exportadora sólo fue exitosa antes o al principio de este período, o en países que excepcionalmente fueron favorecidos por la geopolítica, como Corea del Sur o Australia. Cuando no era funcionario y debatía contra el macrismo, Daniel Schteingart, reconocía esto. Ahora lo omite. Desde la década de 1980 los dólares del superávit comercial no solo se los llevaron los pagos de la deuda externa, sino también las multinacionales girándolos a sus casas matrices y la fuga de capitales de la burguesía “nacional”.

Las empresas encargadas de extraer materias primas y exportar naturaleza en nuestro país, son –salvo contadas excepciones– imperialistas. Están proponiendo un modelo de “desarrollo” donde cada vez vamos a ser menos soberanos y más dependientes. Por otro lado, no llega nunca a verse esa “teoría del derrame” que incorporaron los peronistas del liberalismo, donde la población se beneficiaría de las ganancias de estas grandes multinacionales. Más bien es al revés, los grandes ganadores siguen siendo las empresas imperialistas y sus socios locales, que no reinvierten ese dinero, dejando acá graves consecuencias ambientales y de salud en la población. Incluso, en muchos lugares, afectando otras actividades económicas que generan puestos de trabajo. Mientras unos pocos acumulan riquezas, las grandes mayorías son despojadas de sus bienes naturales y sus tierras.

Seguir el juego neoliberal es mantener bienes naturales en manos de empresas extranjeras. Es que Macri haya disminuido las regalías a las mineras y luego de dos años de gobierno de Alberto y Cristina, con un peronismo “nacional y popular” en el poder, aún no las hayan restablecido. ¿Por qué sería neoliberal la izquierda que plantea que necesitamos expropiar y nacionalizar todos esos bienes y ponerlos bajo el control de sus trabajadores, las comunidades originarias y los científicos? Sólo de esta forma podemosy no en la sed de ganancia de unos pocos imperialistas. Redireccionando esos recursos hacia la construcción de parques de energía eólica y solar, generando así nuevos puestos de trabajo. Y expandir el transporte público gratuito de calidad en todos sus niveles para disminuir drásticamente el transporte individual.

El ministro Cabandié no nos mintió. En una entrevista en el programa “Fuego Amigo” dijo que “conseguir dólares para el vencimiento de deuda no se puede hacer sin contaminar”. Y eso hacen el Ministro Matias Kulfas y sus voceros “desarrollistas” como Scaletta, Schteingart y Crespo. Lejos de trazar un plan para terminar con la pobreza en Argentina, resolver el problema de la desocupación y la precarización la laboral que afecta a la amplia mayoría de la población, lo que hacen es designar “zonas de sacrificio” y “poblaciones de sacrificio” para que sean los trabajadores, los jóvenes y las mujeres quienes paguen a costa de su salud y sus bienes naturales, “el desarrollo” pero del gran capital extranjero y el FMI . El desconocimiento soberano de la deuda es una medida urgente que tiene que levantar el movimiento ambiental.

Esa es la unidad que necesitamos y que hay que seguir forjando, con asambleas y coordinadoras donde todos estos sectores estén representados y se voten planes de lucha discutidos democráticamente. Muy lejos, de, y referentes ambientales de “sentarse a debatir con el desarrollismo, que en múltiples ocasiones situamos en el armario de la cancelación” porque hay que “construir una brújula de salida al colapso ecológico”. ¿Cómo es posible conciliar una política de extraer para pagar al FMI, con otra política que plantea repensar la economía su producción y distribución al calor de las necesidades de las mayorías populares? Para que eso pase, alguno de los dos actores debería ceder, y obviamente, eso se lo están pidiendo al movimiento ambiental. Una vez más, exigen que se bajen banderas en pos de la “paz social”, que no es más que la paz para los de arriba, porque abajo lo que reina no es justamente la calma.

No es nuevo: también se lo pidieron al feminismo con el antiderechos Manzur y las iglesias. Al movimiento de derechos humanos con los Sergio Berni que gatillan a los pibes por la espalda y desalojan mujeres en las tomas de tierra. Como es de manual, ahora se lo piden al movimiento ambiental con los extractivistas. El problema es que, como advierte el último informe del IPCC sobre el calentamiento global, no podemos perder el tiempo. El cambio climático plantea un reto muy profundo, porque las medias tintas no sirven para solucionarlo. Los parches al capitalismo y su modo de producción, que nos arrastraron hasta esta crisis ambiental, social y económica, no van a funcionar. Una verdadera “transición energética justa”, por definición, afecta a quienes se enriquecieron con la destrucción actual.