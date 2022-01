Argentina: Confraternizar por los bienes comunes, por el cambio social asambleario de pueblos confederados

Acaparador de bienes comunes sociales y naturales vs. 19/20 en rebelión popular antineoliberal por voluntad de decidir políticas públicas.

Representativa de oligopolios originados por expropiación hasta de la vida planetaria vs. 19/20 asambleario y piquetero de las diversidades de abajo.

Ecocida-genocida vs. 19/20 mirando a «trabajo, dignidad y cambio social».

Regeografiado por IIRSA y Proyecto Mesoamérica vs. Reorganizado por autodeterminación de todos sus pueblos confederados democráticamente.

¿Estamos en pandemia verdad? ¿nos estamos cuidando no?

Necesitamos procesos agroalimentarios que cooperen a restaurar y vivificar ecosistemas de los que depende nuestro bienestar inmunológico. Eso no es nada sencillo, pero hay que organizarlo políticamente, porque se va a imponer y de no hacer nada, como ya se observa, no será de la mejor manera para las mayorías.