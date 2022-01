Kurdistàn: Vivir la belleza de forma colectiva

“¿Quién es una persona hermosa? ¿Qué es lo que merece la pena y merece ser amado? ¿Cuál es la identidad y la personalidad que debe de ser amada más? ¿Quién está en posesión de actitudes que llevan a amar? Tenemos que ser capaces de buscar, revelar y desarrollar la belleza y lo que es más querible. Tu razón de quedarte entre estas filas es la habilidad de ser una fuente de amor y de belleza”

En periodos posteriores, la belleza, la fertilidad, la bondad y el bien encontraron sentido para las comunidades matricéntricas agricultoras en los cultos a la diosa. Inanna para los Sumerios, Ishtar para los Akkadios, Astarte para los Cananeos, Kubaba y después Cibeles para los Hurritas y los Hititas, el-Uzza para la península Arábiga, Demeter para las culturas latinas, y Afrodita para los griegos, representaban símbolos, rituales y prácticas comunes. Todas ellas son diosas de la fertilidad, del amor y de la belleza. Öcalan reivindica que la tradición de Inanna-Afrodita representa una feminidad que todavía no ha perdido su belleza, su encanto sexual y su fuerza física. Lo que es entonces representado en las diosas es la tradición agricultora de la sociedad, su forma de vida ético-política. Todavía es posible encontrar rastros de las culturas de la diosa en los restos de las sociedades ético-políticas, y reconocer las inmensas luchas generadas en lugares en los que esta cultura es fuerte. Aunque no hay rastro de ellos al principio apareciendo junto a las diosas, los dioses emergieron primero como sus pequeños hijos y después como sus maridos.

Dumuzi junto a Inanna, Tammuz al lado de Ishtar, Baal con Astarte, Attis junto a Cibeles, Osiris con Isis, y Adonis junto a Afrodita. El ritual sagrado del matrimonio, que es una unión de la diosa con su pareja elegida, celebrado a comienzos de la primavera, ocurría en términos de la diosa. Las elegías relatan la belleza y fertilidad de este proceso. En otoño, Dumuzi, Tammuz, Bal, Attis, Osiris y Adones mueren, representando la vuelta de la naturaleza a la tierra, solo para reunirse con la diosa de nuevo en el comienzo de la primavera. Estas historias mitológicas todavía prevalecen en nuestros epopeyas tales como Leyla y Majnoun, Mem y Zîn, Kerem y Aslı, Tahir y Zühre, Yusuf y Zulaikha, Arzu y Qamber, Siyabend y Xecê, historias que todavía hoy son contadas. La belleza de las mujeres en las elegías en las historias épicas de amor representan, de hecho, a las diosas como la fuente de la vida y de la belleza, a la vez que expresan un anhelo por la Era. Por esta razón, en estas históricas trágicas, el amor siempre es atacado por fuerzas malévolas: los amantes nunca consiguen reunirse en este mundo maligno, pero su amor se mantiene como la fuente de la verdadera belleza. Por eso Farhad y Shirin se dicen una al otro: “He encontrado la perfección solo en ti / De ahora en adelante no puedo esperar crear perfección / Mi primera derrota es mi derrota suprema / El trabajo de Farhad se ha completado / Shirin se opone a las palabras de Farhad. /Dice: Ya estamos embarcadas en la creación / Todas las bellezas serán preguntadas a nosotros / Embarcamos en ello lo bueno y correcto / Nuestro pensamiento buscará siempre la eternidad / Borra todo lo que creaste si así lo deseas / Si quieres, crea todo de nuevo / Si así lo deseas, cuenta una pasión que no se disminuirá a sí misma / Camina hacia los tiempos esperándonos / Quiero que superes mi belleza / No quiero quedarme sola en la naturaleza / Debo entenderme a mí misma con aquello que tu creaste / Dame mayores bellezas…”. (Traducción no oficial).

Hoy en día, caras y cuerpos son recortados y reconstruidos por cirugías plásticas, como si fuesen hechos de arcilla, para poder alcanzar los estándares matemáticos tales como la “proporción dorada”. Cuerpos y organismos vivos son convertidos en réplicas de estatuas. Las definiciones de belleza, de la belleza de la mujer para ser precisas, siguen las reivindicaciones de Aristóteles, que definía a la mujer como un “hombre mutilado”, que es inferior a los hombres. El presentar que las medidas ideales del cuerpo de las mujeres sean 90-60-90, declara cualquier otra forma o tamaños de los cuerpos de las mujeres como defectuosos. Incluso, cuando dichas formas y estándares son imposibles de alcanzar por una gran mayoría de las mujeres, especialmente no de una manera saludable, hay un interés creado en asegurar que las mujeres inviertan su tiempo y energía para obtener estos ideales. Como resultado, muchas mujeres experimentan problemas con su salud, por razones físicas o psicológicas, incluyendo depresión y otras condiciones mentales. Las mujeres que son percibidas como incapaces de alcanzar dichos estándares de belleza idealizados, son condenadas de por vida a sufrir complejos de inferioridad como resultado. Las personas son creadas para temer los ciclos naturales de la vida, a tener pavor al envejecimiento y la madurez. En vez de vivir la belleza intrínseca de cada edad, nos lamentamos después de una pérdida visible de la juventud y la belleza. Cada arruga, cada pelo blanco en el espejo, se convierte en una fuente de dolor. Mientras no embellezcamos la vida, todas las bellezas existentes están en peligro. Los bosques antiguos, los suculentos ríos, las vivas orillas marinas son observadas con codicia por compañías, estados y mercados, movidos por los intereses y el beneficio.