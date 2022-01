Perù: Repsol y el desastre ecològico

Ambas infracciones sumaban 133,8 UIT, sin embargo, en abril del 2014, la compañía española apeló argumentando que no se puede establecer una relación de causalidad entre no mitigar de manera eficiente el derrame y el impacto negativo generado en las profundidades de la playa. Además, sobre la acusación que le hizo la autoridad ambiental, de brindar información inexacta, sostuvo que esa infracción no estaba tipificada porque la norma solo sanciona la entrega de información falsa, y que quien debía evaluarlo era Osinergmin y no el OEFA. Por estas consideraciones, la multa se redujo en un 50%, a 66,9 UIT.