Kurdistàn: El Año Nuevo de Rojava, Embargo y Resistencia

Antes de responder a esta pregunta, hay que recordar que el KRG no es la primera vez que está haciendo embargo a la región autónoma de Rojava; de hecho, el control de la aduana, que se ha abierto y cerrado muchas veces desde 2012, se ha convertido en una especie de herramienta de chantaje político. El KRG, que permite el cruce de personas y alimentos de forma arbitraria a cambio de petróleo barato de Rojava y norte de Siria, ni siquiera se ha conformado últimamente con esto. Porque sabe muy bien que no podrá mantener a largo plazo el beneficio económico, sin la legitimidad social y política que hasta ahora no pudo obtener en la sociedad kurda de Rojava. Y eso también afecta su legitimidad como gobierno en el Kurdistán del Sur.