Mèxico: Defensoras de cuerpos-territorios-tierra de mujeres rurales, indígenas, campesinas y sus entramados comunitarios

«Somos el reflejo de la tierra», dice Zeny, integrante del Colectivo Colibrí. «Si la tierra no está sana, nosotras tampoco. Por eso debemos preguntarnos si nuestra alimentación es buena —menciona Malena—. Pero alimentarse —explica— no es solo lo que comes, sino también cuánto ruido escuchas, con cuántos sabores saludables te alimentas, cuánto te alimentas por la nariz, qué hueles, qué paisaje entra por tus ojos».Alimentar tu cuerpo es hablar del territorio mismo, porque él está en una misma.