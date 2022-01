Argentina: NO al nuevo acuerdo! Ni un dòlar màs al FMI!

El Gobierno actual del Frente de Todos, encabezado por Alberto Fernández, se incorpora con este acto como encubridor y partícipe necesario también de esta estafa y de la asociación ilícita integrada por el gobierno de Macri y el FMI y con la participación necesaria del gobierno estadounidense. No sorprende el casi inmediato apoyo de la «oposición» de Juntos x el Cambio, sus principales referentes, los monopolios financieros, mineros, agroexportadores, todos extranjeros, la AEA, la UIA, siempre agigantados a fuerza de deuda y represión; ahí no hay grieta en esto de saquear al país y su pueblo o arrodillarse frente a los organismos financieros internacionales y grandes especuladores tras el argumento de “honrar” una deuda cuya legitimidad y legalidad han sido ampliamente denunciadas y nunca corroboradas.

En particular, vienen por nuestros bienes naturales a través del saqueo extractivista. Si cabía alguna duda, en su anuncio el ministro Guzmán se ocupó de enfatizar que el gobierno va a apostar al crecimiento de las actividades productivas que “generan dólares”. Ese modelo extractivista y explotador no es el crecimiento que necesitamos, y el Chubutazo, el Atlanticazo y todas las luchas en curso en defensa del agua, el aire, los cuerpos y territorios, demuestran que no los dejaremos. Tampoco habrá impunidad ni la amnistía cultural, simbólica y política que ofrece el gobierno, no solo a los estafadores sino al neoliberalismo, en nuestra Argentina y en toda la región.