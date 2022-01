Colombia: entre la rebeldìa y la esperanza

.

Por otra parte, Desde Abajo es un proyecto de comunicación independiente colombiano que se sitúa en “la otra posición para leer”; ha cumplido, en esta labor, más de 30 años. Al periódico con ediciones en papel y digital, Desde Abajo suma las emisiones de televisión y radio, y cuenta con un fondo editorial (uno de los últimos títulos editados es Democracia que no has de ejercer, déjala ser, de Carlos Gutiérrez Márquez).

Esta protesta social superó las formas tradicionales e instituidas de manifestar la inconformidad. Los sectores y el malestar crecen, se avivan expresiones y emergen nuevos actores en las movilizaciones. Ahora bien, no podríamos hacer lectura de este estallido como algo accidental, así lo intentamos desarrollar en el texto, es este un fenómeno que tiene una historia, en tanto ya venían caminando expresiones territoriales, sectoriales, urbano-rurales de inconformidad, insatisfacción y hastío.

Lo que sí es claro es que, estas movilizaciones hoy, ya no dependen exclusivamente de las centrales obreras, partidos o de Oenegés, son ahora estos sectores, otro actor más. El movimiento aprendió que estas estructuras tradicionales, sin contrapesos que regulen sus decisiones y vocerías, también han defraudado al pueblo.

Así mismo, las mingas indígenas se fortalecían dando ejemplo de organización y resistencia, siempre generando aprendizajes. En esta misma lógica el pueblo negro se manifestó tanto en el Chocó como en Buenaventura (2017) presionando al Estado mediante un paro que dejó por lema: “El Pueblo no se rinde carajo” una manifestación popular, étnica, alegre de larga duración, que impactó en la agenda de país y convocó el favor de los colombianos, eran los latidos del “si es posible”.

La pandemia acentuó un modelo de muerte, excluyente de suyo, evidenció la fragilidad del Estado ante las necesidades reales de la población, dejó en evidencia absoluta una clase dirigente mezquina, que no solo roba lo que es de todos, sino que hace alarde de un gran desprecio y humillación hacia el pueblo.

CNP se constituye en una articulación con mayoritaria presencia y peso de organizaciones gremiales sindicales que reivindica derechos de la población en el marco de la economía formal. Pero, muchos de los jóvenes movilizados masivamente son personas excluidas o pertenecen a una economía informal, precaria, como los famosos Rappy o plataformas que hiper-explotan con el discurso de la Economía Naranja en el mejor de los casos, igual sectores populares y étnicos que si bien se articulan poco a poco no se sienten ni ven representados.

Esta generación que sabe y tiene muy claro que no tiene oportunidades, nada que perder, que no existe futuro para ellos y por ende debe tomarse en serio y abrirse campo pronto se sienten excluidos y hasta señalados por quienes integran este CNP.

Una movilización que ya no pasa por los sectores tradicionales y a la que se suma con gran fuerza otro actor emergente: el joven sin oportunidades, excluidos, los ningunos, muchos de los cuales se fueron agrupando en las llamadas Primeras Líneas, actores emergentes que fueron ganando en articulación y presión de gran impacto e importancia, toda una generación del desecho para el sistema y a quienes abiertamente desprecia el equipo de gobierno actual.

Se suma que estas movilizaciones fueron esencialmente urbanas lo que le da un tinte particular, es de recordar que en poco tiempo y a consecuencia de la crudeza del conflicto armado la composición poblacional cambió, pasamos de un 70% de habitantes rurales a un 70% de habitantes urbanos, cambió la distribución poblacional a la fuerza; pero no cambiaron los problemas esenciales de país.

Las expresiones artísticas, la creatividad se acentúan como una característica central, así mismo el amplio debate que se empezó a tejer y aún se sostiene en la Red (internet), el uso de redes sociales, plataformas, canales, etc., se dio una explosión de nuevas formas comunicativas capaces de superar la dependencia de los masivos medios de comunicación desde donde se manipula la realidad, así se logró dar cuenta de la brutalidad policial, de un gobierno cínico y mentiroso avanzando incluso hacia debates de agenda pública sobre los esenciales cambios que requiere el país.

Vale decir que las condiciones de asfixia social se hicieron sentir, una capacidad de articulación territorial de diferentes actores, sobre todo jóvenes que continuaron incluso una vez el Comité de Paro cambió su estrategia de movilización por una estrategia de presión legislativa para llevar al congreso 10 propuestas de Ley que recogían según ellos, las exigencias básicas del Paro; un viraje entendido como una ofensa para los sectores no agremiados en sindicatos, ni partidos, ni oenegés, se asumió como fractura sensible en el proceso de articulación étnico, campesino, popular y obrero, ante el cual se comprendió que era necesario avanzar hacia otras formas organizativas que aún hoy se exploran, sea por la Asamblea Nacional Popular, la articulación de las Primeras Líneas, explorando otras formas de comunicación y movilización alternativa, entre otras, el tiempo no irá mostrando lo que surj