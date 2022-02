Argentina: El gobierno convalida la estafa, paga, ajusta y endeuda… el FMI cogobernarà

El 1 de marzo de 2021 el presidente Fernández en la apertura de sesiones del Congreso expresó: “sabemos que ese crédito fue otorgado para favorecer la campaña presidencial de Macri. Eso fue una administración fraudulenta y una malversación de caudales públicos como nunca antes habíamos registrado”. Por eso instruyó a la Oficina Anticorrupción a denunciar al ex presidente y otros ex funcionarios, que Félix Crous concretó el 12 de marzo de ese año ante el juzgado federal de María Eugenia Capuchetti.

¿Había alguna opción diferente? Sí. Como plantearon la Autoconvocatoria por la suspensión de pagos de la deuda externa, Soberanxs, Madres, Unidad Popular, PL y otras organizaciones, había que auditar la deuda, suspender los pagos y denunciar el fraude ante la justicia del país y la Corte Internacional de Justicia. No sólo a una de las partes (Macri) sino también a la otra (FMI). No lo hicieron. Otra vez recularon en chancletas, pero esto es muchísimo más grave que lo de Vicentín.

Una demostración concreta de ese ajuste es que habrá aumentos de tarifas, pese a que Guzmán se remitió a la suba ya sabida del 20 por ciento. Si la inflación de 2022 es igual o superior a la de 2021 (cuando llegó al 50,9), no es una locura pensar que las tarifas de gas y luz serán superiores a ese rango. Esos tarifazos, además de cumplir con los monopolios del sector (Pampa Energía, Edenor, Edesur, Central Puerto, etc) vendrán por la exigencia fondomonetarista de que se bajen los subsidios a la energía para aplanar el déficit fiscal.

El Estado estará atado de pies y manos para atender el gasto social, inversiones, obras públicas, etc. La mayor demostración es que aceptó bajar la emisión monetaria del Banco Central, del 3,7 por ciento del PBI en 2021 al 1 por ciento en 2022. Es una concesión inadmisible. Baste recordar que la emisión del Central fue un recurso esencial para combatir la crisis sanitaria en 2020, pagar 3 cuotas del IFE, el Repro a 35.000 empresas, etc. La emisión permitió sobrevivir a los 10 millones de compatriotas que cobraron el IFE. Ahora esa posibilidad no existe más: FMI sólo admite la emisión de 1 punto.

Entre los anuncios no figuró una nueva devaluación, pero la mayoría de los economistas y analistas cree que eso irá ocurriendo, no de una sola vez y no en subas tan menores como tuvo el dólar oficial hasta ahora. El dólar oficial se acercará al blue y no el blue al oficial. Y eso supone devaluaciones, con el impacto inflacionario de siempre cada vez que aumenta la cotización del billete verde. La inflación del 50.9 por ciento en 2021 castigó muy duro a amplios sectores populares, que tienen ingresos fijos en pesos.