Madrid: Campaña para la Contracumbre OTAN 2022

Los días 29 y 30 de junio de 2022 se celebrará en Madrid la XXX Cumbre de la OTAN; no será una reunión de trámite de la organización: en ella está previsto acordar oficialmente el relanzamiento de esta alianza como fuerza global capaz de intervenir en cualquier lugar del mundo, como fuerza ofensiva que elimine cualquier obstáculo o impedimento a la expansión occidental que asegure su dominio en el mundo bajo la hegemonía de EEUU.Esta no es una presunción descabellada: de los doce miembros que la fundaron en 1949 se ha pasado hoy a 30 y otros 40 países más tienen vínculos militares con esta alianza. Cuando en 1991 desapareció su gran antagonista, el Pacto de Varsovia, la OTAN no se disolvió, sino que duplicó sus miembros y realizó ofensivas militares en Yugoeslavia, Afgan istán y Libia que han producido centenares de miles de víctimas, en su mayor parte civiles y la destrucción de esos países, hoy sumidos en la miseria. Todo ello vulnerando el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas.Su acción no se limita a Oriente: su presencia en África, su alianza con Colombia y el cerco a la Federación Rusa en Europa, hablan de sus ambiciones mundiales. No menos importantes han sido sus ejércitos encubiertos: la Red Gladio, organizada, entrenada y financiada por la OTAN y la CIA, cometió centenares de atentados terroristas en Europa causando cientos de víctimas, ejércitos que fueron denunciados por el Presidente de la República Italiana y reconocidos por la propia UE.