Crisis ecosocial y emancipación

Ilustración de Byron Maher

Ante esta situación, ¿qué podemos aportar desde el movimiento libertario? ¿Cómo podemos contribuir a una propuesta emancipadora, transformadora y justa (pero también atractiva) que tenga en cuenta estas cuestiones y se sitúe dentro de los límites de la biosfera? Dice Isabelle Stengers en su libro En tiempo de catástrofes que, como civilización «estamos tan mal preparados como puede ser posible para producir el tipo de respuesta que la nueva situación reclama. Sin embargo, no se trata de una comprobación de impotencia, sino de un punto de partida». Duele estar de acuerdo con esta afirmación, pero por otro lado no perdamos de vista que muchas de las estrategias y herramientas que van a ser útiles en los escenarios futuros son, precisamente, las anarquistas. Ese es nuestro punto de partida.

Por otro lado, puede que nos acerquemos a escenarios en los que las capacidades de los estados van a estar aún más mermadas que ahora. Luis González Reyes y Ramón Fernández Durán hablan en La espiral de la energía de una posible «quiebra de los estados-nación fosilistas pues son estructuras demasiado complejas para sostenerse en un entorno de energía disponible declinante». Los estados van a tener que hacer frente a crisis multidimensionales (social, climática, energética, ecológica, de cuidados…) con presupuestos cada vez más precarios y en su empeño por proteger las estructuras de poder y a los poderosos, irán dejando cada vez a más personas fuera de la cobertura de los servicios públicos, lo que derivará en una menor legitimidad social y mayor conflictividad. Para evitar que esta situación pueda desembocar en escenarios ecofascistas o en un «sálvese quien pueda», vamos a necesitar mucha organización colectiva y por supuesto mucho apoyo mutuo y solidaridad. Ya hemos experimentado en varias ocasiones cómo la sociedad civil es capaz de autoorganizarse y dar una respuesta colectiva y solidaria en situaciones de emergencia o extrema necesidad. Si esto sucede de manera espontánea, ¿qué no podremos conseguir estando más y mejor organizadas? Dado que es muy probable que aumente la frecuencia y la gravedad de este tipo de eventos, es imprescindible trabajar para remendar los lazos comunitarios, afianzar las redes de apoyo que ya existen y si no las hay, crearlas desde cero. La experiencia y las prácticas libertarias van a ser más necesarias que nunca.

Para hacer frente a los retos que se nos plantean como sociedad, hará falta más y mejor anarquismo, mucho trabajo colectivo, creatividad y sobre todo, una gran capacidad de tolerar la incertidumbre y la imprevisibilidad. El futuro, que siempre ha sido incierto, ahora lo es aún más. Hoy nadamos en la precariedad y en el desequilibrio y no podemos engañarnos ni engañar a nadie prometiendo certezas ni seguridad. Por supuesto seguiremos imaginando utopías y caminaremos hacia ellas, pero si en algo podemos ser útiles es en ir construyendo nuevos mundos y posibilidades hoy y ahora, y tenemos que hacerlo sobre estas ruinas y sobre este suelo, aunque se vaya resquebrajando bajo nuestros pies. Se trata de buscar vías para una emancipación, sí, pero no para emanciparnos de la tierra que pisamos y que nos permite la vida. Emanciparnos sí, pero no de las comunidades (humanas y no humanas) que nos sostienen y nos cuidan.