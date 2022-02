Uruguay_Microtráfico y LUC: una ley ensañada con las mujeres

Uruguay

Y agregó: “Actualmente, la LUC también inhabilita la suspensión condicional del proceso: las personas tienen que cumplir su pena privadas de libertad. Esto, a la vez, lleva a que muchas mujeres sean encarceladas por ingresar a los recintos carcelarios cantidades irrisorias de marihuana. No se diferencia ni sustancias ni cantidades, entonces hay personas condenadas a 4 años de prisión por querer ingresar 17 gramos de marihuana. Esta normativa, además, crea una especie de estado de excepción, ya que se trata de una droga legal en nuestro país, pero a la hora de ingresarla a la cárcel el Instituto Nacional de Rehabilitación ha entendido—esto con anterioridad a la LUC—que la marihuana no es legal”.

No se debe perder de vista, prosigue España, que “no se vive de igual manera el encierro siendo mujer que hombre”. “Sabemos que el tema de cuidados recae en la población femenina y que muchas mujeres se enfrentan a la situación de tener que estar privadas de libertad con sus hijos. Hace poco sucedió que una mujer fue detenida por tentativa de hurto (el hecho no se concretó) , y la trasladaron a un recinto carcelario sin su hijo. Es decir: un bebé de once meses separado de su madre por una tentativa”.

La profesional considera que existe una conjunción entre lo que habilita la LUC en términos legales y lo que habilita en términos simbólicos. “Hay una continuidad en una manera de funcionar del derecho penal que es selectiva y clasista. La Defensoría Pública, que atiende al 90% de personas privadas de libertad, justamente porque son pobres y no pueden pagar una defensa, tiene una gran falta de recursos. Pero para quienes pueden pagar la defensa no importa que hayan protagonizado las situaciones más emblemáticas de tráfico de drogas, como es el caso de Martín Mutio, el empresario imputado por un tráfico de 4,5 toneladas de cocaína que logró una concesión que se les niega sistemáticamente a las mujeres pobres que cometen delitos de microtráfico”.

“El escenario es drástico porque la LUC no solo no soluciona la problemática actual, sino que empeora una situación que de por sí no era adecuada. La situación de las mujeres privadas de libertad no era óptima ni se generaron políticas públicas para mejorar sus condiciones y evaluar qué riesgos existen para la comunidad si estas mujeres cumplen sus castigos con medidas alternativas. Está demostrado que los delitos vinculados al microtráfico tienen un grado de peligrosidad, riesgo y reincidencia nulo”.