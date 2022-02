E$paña_Otros abusos más allá de los laborales: el acoso sexual

En un contexto de suspensión generalizada de derechos para las trabajadoras migrantes como es la realidad, los abusos sexuales son una manifestación más. Cuando a la persona se la deshumaniza y se la convierte en mera mercancía con fines productivos, las posibilidades de padecer un trato vejatorio se disparan. No sabemos hasta qué punto están extendidos los abusos sexuales de las jornaleras marroquíes que vienen para la campaña de recolección. No lo sabemos porque ninguna administración pone luz y taquígrafos para abordar esta problemática, como venimos reivindicando que se haga. Es posible que los relatos que nos han ido llegando a lo largo de estos años sean los únicos acontecidos o puede que sean la punta del iceberg de una realidad generalizada; nosotras creemos más en esta segunda opción. No obstante, mientras exista tan solo un solo abuso sexual, la obligación de hacer todo lo posible por evitarlo nos incumbe a todo el mundo.