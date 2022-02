Argentina: La trama vincular del trabajo

Para la cultura represora lo importante no es serlo, sino parecerlo. En el colapso actual, ni siquiera le interesa mucho parecerlo. Y más allá del barbijo, el verdadero rostro de la bestia aparece con cruel nitidez. Y por crueldad no me refiero a la matanza sistemática de niñas y niños, incluso asesinados por otros niños. En el artículose explica con claridad. De ser los únicos privilegiados, hoy las niñeces son el blanco privilegiado de los misiles del neoliberalismo.

Estamos en la profecía de Ray Bradbury cuando en su novela “Fahrenheit 451” los bomberos no apagaban los incendios, sino que los producían. La política actual es exactamente eso. No está para solucionar problemas, sino que está para producirlos. Y cuando aparecen soluciones en el marco de las lógicas excluyentes con el trabajo asalariado, de la explotación laboral, de los talleres clandestinos, entonces el Estado que Cuida aparece con sus sermones que pulverizan el trabajo infantil.

¡Cuánta humanidad! En el capitalismo no se puede zafar del sentido originario de la palabra “trepalium” de la que se origina “trabajo”: instrumento de tortura. Desde ya que el trabajo explotado, precarizado, en situaciones de alto riesgo, insalubre, tóxico, es una tortura cotidiana. Sólo superada por la tortura cotidiana de no tener trabajo.

La familia patriarcal más o menos sagrada, es brutalmente heterogestionaria. O sea: la gestión la decide el Padre, habitualmente con la complicidad de la Madre. Y cuando no es cómplice, es brutalmente castigada al igual que las hijas y los hijos. En la familiaridad no hay castigo, no hay amenaza, no hay mandato, no hay culpa. No pocos dirán que es una utopía.

Pero del otro lado del espejo, sabemos que la siniestra utopía es suponer que siempre habrá cultura represora porque así es la vida.