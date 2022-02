Ecuador: Aniversario del asesinato del líder afroecuatoriano Jaime Hurtado González

No es pernicioso repetirlo, pero es perenne blues las vidas de quienes eligen estirar sus anhelos más allá del horizonte de sus individualidades y saben que deben recorrer más millas que los demás. El extremismo no es un defecto es la virtud evolutiva de la humanidad. Al menos el extremismo de Jaime Hurtado G. y Malcolm X. Ya está escrito: es blues interminable. Se me ocurre este de Big Daddy Wilson (su nombre de nación es Adam Wilson Blount): if you walk in my shoes you might understand. (Si caminas con mis zapatos me entenderías) 3 . Los extremistas concentran, en uno de esos días inevitables, todo el decoro comunitario. En pocas individualidades, en una más que en las demás. Solo caminan, mientras más caminan más millas recorren. O dicho en la narrativa ancestral afropacífica: “mientras más caminaba más andaba y mientras más andaba más caminaba”. Al final es la historia más como conciencia que como ciencia (o quizás ambas a la vez, confundidas en los hechos) les concede la magnitud bendita del acierto. Everybody think they know me don’t even know my name if you really wanna help me you got to feel my pain ( 4 . Malcolm X eligió llamarse. Jaime Hurtado González prefirió no variar el eco en la posteridad (aunque no fuera esa su intención).