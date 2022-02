Guatemala: Convocatoria a la Solidaridad con las comunidades de San José del Golfo y San Pedro Ayampu

Este es link al google form en donde estamos recopilando las firmas para una carta de solidaridad con La Resistencia Pacífica La Puya en Guatemala por su décimo aniversario: https://bit.ly/SolidarityLaPuya

Esperamos su adhesión hasta el mediodía del 1 de marzo para un primer lanzamiento de la carta el 2 de marzo.

Agradecemos su atención y difusión.

Saludos, REMA México

Red Mexicana de Afectad@s por la Minería

inforema.mexico@gmail.com

Twitter: @MXREMA

Facebook: REMAMX

CARTA DE SOLIDARIDAD

A las comunidades de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc,

Queremos extender nuestro reconocimiento este 2 de marzo por los 10 años de valiente resistencia pacífica en defensa del agua, la vida, la salud comunitaria y en contra de la minería y del proyecto minero Progreso VII Derivada, de la empresa minera estadounidense Kappes, Cassiday & Associates (KCA).

Recordamos que el 2 de marzo de 2012, con un plantón frente a la entrada del sitio minero, inició la Resistencia Pacífica La Puya, un movimiento que se mantiene hasta la actualidad. Durante esta década, han sufrido intimidaciones, la criminalización de varias personas de la resistencia, el intento de asesinato de una de sus integrantes y un desalojo violento en mayo de 2014. Asimismo, a lo largo de este tiempo, han emprendido varias acciones legales, logrando en noviembre de 2015 que la Corte Suprema de Justicia, suspendiera las actividades de la mina y posteriormente, en junio de 2020, que la Corte de Constitucionalidad confirmara la suspensión de la operación del proyecto minero hasta la realización de una consulta comunitaria.

Ha sido un largo camino de lucha con notables dificultades, pero también con victorias importantes. Frente a la violencia ejercida por parte del Estado y de la empresa, la Resistencia Pacífica La Puya ha tenido como aliados su fe y la convicción de que lo que están defendiendo es su riqueza más preciada: el ambiente, el agua y en consecuencia su vida, la de sus hijos, nietos y futuras generaciones.

Manifestamos nuestro reconocimiento, admiración y solidaridad por estos 10 años de legítima lucha. La Puya se ha constituido en un ejemplo de resistencia pacífica a nivel nacional e internacional gracias a su compromiso con la no violencia, y su sostenido esfuerzo de investigación y formación para ejercer con argumentos sólidos la defensa de su territorio y el ambiente.

Los desafíos que ha enfrentado la Resistencia Pacífica La Puya no han sido pocos a lo largo de su historia. Debió enfrentarse a los actos irregulares denunciados oportunamente, como la falsificación del permiso de construcción municipal, con base en los que la empresa logró la aprobacion de su proyecto. Pese a ser conocedores de la ausencia de consulta con la comunidad por parte del Estado, la empresa mantuvo su intención de continuar con el proyecto, violentando con esto, los derechos a la autodeterminación y al consentimiento libre, previo e informado de las comunidades afectadas. Asimismo, los actores involucrados en este proyecto han ignorado los graves impactos ambientales que se ocasionarían en el territorio, el cual ya presenta escasez de agua. Además, según estudios del propio Ministerio de Salud, el agua tiene altos índices de arsénico, que con la explotación minera se verían peligrosamente aumentados poniendo en riesgo la vida de la población. Aun conociendo está situación y sin importar las consecuencias ambientales y humanas, KCA puso en marcha su proyecto de oro por dos años usando la agresión, intimidación y represión policial de la que ha sido víctima La Resistencia Pacífica.

Actualmente, ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), cursa una demanda millonaria (400 millones de dólares) en contra del Estado guatemalteco presentada por la empresa KCA, bajo los terminos del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos con América Central y la República Dominicana (CAFTA-DR). Con esta acción, la empresa no hace más que evidenciar su voracidad económica, en un primer momento, despojando a la poblacion del agua y de su territorio y ahora, con intenciones de estafar fondos millonarios al Estado guatemalteco.

Hoy más que nunca está vigente la demanda de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo para hacer respetar sus vidas y su decisión de tener un territorio libre de la explotación minera y de que nunca más se pongan los intereses particulares de empresas transnacionales por encima del bienestar de las comunidades y la naturaleza.

¡Que vivan las comunidades de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc!

¡Que viva la Resistencia Pacífica de la Puya!

fuente:

Carta en inglès:

This is a link to the google form where we are collecting the signatures for a letter of solidarity with La Puya Peaceful Resistance in Guatemala for its tenth anniversary: https://bit.ly/SolidarityLaPuya

To the communities of San José de Golfo and San Pedro Ayampuc,

We wish to express our congratulations this March 2 for your 10 years of brave peaceful resistance in defense of water, life, community health and against mining and the Progreso VII Derivada project, owned by U.S. mining company Kappes, Cassiday & Associates (KCA).

We recall on March 2, 2012 how the Peaceful Resistance La Puya began with a protest camp in front of the entrance to the mine site, which you still maintain. Over the decade, you have suffered acts of intimidation, an attempted assassination of one of your members, the criminalization of various others, as well as a violent eviction in May 2014. During this time, you also undertook legal actions, which led to the November 2015 decision of the Supreme Court of Justice to order the suspension of mining activities that was upheld by the Constitutional Court in June 2020 until which time a consultation has been undertaken with the community.

It has been a long struggle with various obstacles, but also important victories. Faced with the violence from the state and the company, the Peaceful Resistance La Puya has sustained itself through faith and the conviction that what you are defending is what you hold most valuable of all: the environment, water, and as such, life itself, including the lives of your children, grandchildren and future generations.

We acknowledge these 10 years of resistance and express our admiration and solidarity. Your commitment to non-violence and ongoing investigation and learning in order to have solid arguments with which to defend your territory and the environment has made you an example of peaceful resistance nationally and internationally.

The Peaceful Resistance has faced numerous challenges throughout its history. The company obtained permits for its project by way of irregularities and illegal acts that were denounced at the time, including falsifying a municipal construction permit. Additionally, no prior consultations regarding the project were ever carried out with the affected population, thereby violating the community’s rights to self-determination and free, prior and informed consent in good faith. Actors involved in the project have also ignored the serious environmental impacts that mining would have in your territory – where water shortage was already an issue. Moreover, according to studies from the Ministry of Health, the water contains high levels of arsenic, which would continue to rise dangerously as a result of mineral extraction, putting the health of the population at risk. Despite KCA’s awareness of this situation, it used intimidation and aggression using official police forces against the peaceful resistance to put its gold mine in operation for two years, disregarding the environmental and human costs.

Currently, KCA is suing the state of Guatemala for $400 million dollars at the International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) under the terms of the Dominican Republic-Central America Free Trade Agreement with the U.S. (DR-CAFTA). This is just further evidence of its economic ruthlessness to first dispossess the community and now swindle the Guatemalan state for millions of dollars.

Today, more than ever, the demands of the communities of San Pedro Ayampuc and San José del Golfo resonate: that their lives must be respected, along with their decision to keep their territory free of mining. So that the particular interests of transnational mining companies may never again be allowed to prevail over the wellbeing of communities and nature.

Long live the communities of San Pedro Ayampuc and San José del Golfo!

Long live the Peaceful Resistance La Puya!

REMA Red Mexicana de Afectados por la Minería